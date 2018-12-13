Личный опыт: как отказаться от навязанной страховки по банковскому кредиту

Каждый, кто хоть раз брал кредит, сталкивался с навязыванием страховки. С 2018 года «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от полиса и вернуть деньги, увеличили с 5 до 14 дней. Это должно было упростить жизнь заемщикам, но на практике они по-прежнему сталкиваются с проблемами. Корреспондент altapress.ru испытала на себе трудности отказа от страховки и выяснила, можно ли их избежать.

Краткое содержание

Попытка 1. Предложение , от которого нельзя отказаться

Я заключила кредитный договор с банком по так называемому «предодобренному предложению», в которое уже входила страховка на сумму 23 тыс. рублей и дополнительная услуга «Личный адвокат» на сумму 5 тыс. рублей. Отказаться от них было нельзя. Был вариант отвергнуть все предложение банка и подать обычную заявку на кредит. Но в этом случае шансы на получение займа существенно снижались, поэтому пришлось согласиться с условиями.

Отказываться от навязанных услуг я пришла на следующий день. Специалиста, которая заключала кредитный договор, на месте не было, поэтому пришлось обратиться к другому сотруднику. Он не стал меня обслуживать и попросил оставить телефон для связи.

Вечером того же дня мне перезвонила специалист, которая оформляла кредит. Она стала отговаривать писать отказ от страховки. Основной ее аргумент состоял в том, что это может негативно отразиться на возможности получить кредит в будущем. Я ответила, что подумаю и приму решение.

Попытка 2. От уговоров к угрозам и вранью

На следующий день я вновь пришла в тот же офис. На этот раз нужный мне специалист оказалась на месте. Я заявила, что подумала, и решила все-таки отказаться от страховки. В ответ посыпались угрозы: «Можете иметь ввиду, что после этого вам ни в одном крупном банке кредита не дадут».

Я сказала, что не верю в это. Девушка ответила: «Вам жить, мое дело предупредить». После этого ее настроение испортилось: было видно, что она раздражена.

На этом уговоры не закончились. Специалист заявила, что из-за отказа от страховки процентная ставка по моему кредиту вырастет почти до 19%. Я возразила, что в договоре указано 18%. Девушка стала со мной спорить, пока я не открыла договор и не показала ей эту цифру.

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Начав оформление документов, сотрудница банка вдруг «вспомнила» важную деталь и спросила: «А вы в курсе, что после расторжения договора страхования вам нужно будет досрочно внести по кредиту 40 тысяч рублей?» Я стала спрашивать у нее, листая свой кредитный договор, где прописано такое условие. В ответ на это девушка заявила: «Я ничего не буду вам объяснять, я вам все уже сказала».

На просьбу объяснить, что это за условие, девушка сказала: «У меня нет желания с вами спорить, сейчас документы подпишем, и все». А затем добавила: «Вы меня подставляете». После такого заявления у меня пропало желание общаться со специалистом, и я ушла.

Попытка 3. Смена сотрудника , поход на почту и извинения от банка

Выйдя из офиса, я еще раз перечитала договор и позвонила знакомому юристу. Он предложил помочь: сходить со мной в банк и проконтролировать процесс подписания документов.

В третий раз я попала к другому специалисту. Сразу заявила ему, что не намерена сотрудничать с девушкой, которая подписывала со мной кредитный договор. Сотрудник банка проконсультировался с менеджером и все-таки принял у меня отказ от страховки и от услуги «Личный адвокат».

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Я также уточнила у специалиста, действительно ли мне нужно заплатить 40 тысяч рублей досрочно. Он сказал, что впервые слышит о таком условии.

Деньги за страховку мне вернули через 3 дня. А еще через несколько дней перезвонили из банка и сказали, что заявление об отказе от услуги «Личный адвокат» нужно направить почтой, так как это продукт сторонней организации, с которой они просто сотрудничают.

Мне пришлось самостоятельно составить новое заявление и отправить его по почте письмом с объявленной ценностью и описью вложений. Это обошлось примерно в 150 рублей. Как мне объяснил юрист, лучше подстраховаться и сделать именно так. Заказное письмо не дает гарантии, что получателю отдадут именно то, что лежит внутри конверта.

Деньги за услугу «Личный кабинет» вернули через 2,5 недели после отправления письма.

Получив деньги, я отправила в банк жалобу и попросила провести ликбез по общению с клиентами. Через два дня мне перезвонили, извинились и пригласили в тот же офис — побеседовать с его руководителем.

Передо мной еще раз извинились, в том числе специалист, с которой возникли проблемы. Руководитель офиса рассказал, какие меры принял для того, чтобы подобного больше не случалось.

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Что нужно знать об отказе от страховки

1 Время на отказ Отказаться от страхового полиса по кредиту можно в течение 14 календарных дней. От допуслуг («Личный адвокат», «Личный доктор» и т.п.), если вы ими не пользовались, вопреки указанным в договоре срокам, можно отказаться в любое время. Но лучше не тянуть с отказом.

2 Повышение ставки Перед тем, как расторгать договор страхования, подумайте, стоит ли оно того. Если в условиях кредита прописано повышение ставки после отказа от полиса, выгода будет совсем небольшая. Сумму переплаты при разных процентных ставках можно посчитать в кредитном калькуляторе онлайн. Может оказаться так, что сумма страховки — это и есть разница между ставкой с наличием полиса и без него.

3 Выгода Есть смысл возвращать деньги от страховки, если вы собираетесь закрывать кредит досрочно. Полученная сумма для этого как раз пригодится.

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4 Специальные бланки У банка есть специальные бланки для таких заявлений, самостоятельно можно ничего не составлять. Можно найти примеры в интернете. Правда, не факт, что банк примет заявление в свободной форме.

5 Возврат средств Вернуть деньги должны в течение 10 дней со дня получения заявления. Если не вернули или пришел отказ, можно идти в суд. Сейчас суды встают на сторону клиентов банка даже когда полис страхования оказывается не индивидуальным, а коллективным — раньше в таких случаях отказывали.

6 Страховые случаи Отказываясь от страховки, вы рискуете остаться в проигрыше, если наступит страховой случай — допустим, если вы на какое-то время станете нетрудоспособным. Поэтому лучше внимательно изучить полис и взвесить все «за» и «против».

7 Когда нельзя отказаться Если вы берете ипотеку или автокредит, то от страховки не откажетесь — она в таких случаях обязательна.

Лайфхак от руководителя офиса банка