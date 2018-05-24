На Алтае начали выдавать ипотеку под 6%. Кто может ее получить?

В чем отличия новой программы ипотеки с господдержкой от старой?

Прежняя программа ипотеки с господдержкой завершилась в 2016 году, когда государство перестало субсидировать банкам процентную ставку. К тому времени ставки в разных банках достигли 10,5-12% годовых.

Но тогда программа распространялась на всех заемщиков. Теперь — на ограниченный круг: ипотеку под 6% смогут получить только те, у кого с 2018 по 2022 годы родился второй и (или) третий ребенок. Есть, впрочем, и другие отличия. И они весьма существенные.

Каковы ключевые условия льготной ипотеки?

Претендовать на ипотеку под 6% могут те, у кого родился второй и (или) третий ребенок в период с 2018 по 2022 год.

Кроме этого, у всех банков взнос самого заемщика при оформлении кредита составляет не менее 20% от стоимости жилья. Причем, как пояснили в алтайском отделении ПФР, на уплату первоначального взноса можно использовать маткапитал — на сегодня это 453 026 рублей.

Кредит выдадут на срок до 30 лет. При покупке жилья в регионах могут выдать до 3 млн рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн.

Отличаются ли программы в разных банках?

Небольшие отличия есть. Например, в ВТБ минимальный кредит — 500 тыс. рублей, в Сбербанке — 300 тыс., "Россельхозбанке" — 100 тыс.

Есть ли ограничения на срок действия льготной ставки?

Ставка в 6% годовых действует максимум 8 лет. Вот какие условия описаны на сайте банка ВТБ:

Льготная ставка применяется первые три года, если второй ребенок родился между 1 января 2018 года и 31 декабря 2022. Пять лет, если в этот же период родился третий. Если же родился и второй, и третий, то 8 лет.

Для сравнения — средний период, за который гасят ипотечные кредиты в Алтайском крае, по данным ЦБ РФ, составляет 15,5 лет.

По какой ставке будут гасить кредит после этого?

После окончания льготного периода ставка будет выше: ключевая ставка ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора + 2 п.п. В Сбербанке называют твердую ставку на последующий период: 9,25%.

Есть ли ограничения по типам жилья, покупаемого в ипотеку?

Льготная ипотека выдается только для покупки жилья на первичном рынке и у юрлица — будь это квартира или дом с земельным участком. Жилье может быть как на стадии строительства, так и готовое (от застройщика).

Где выдают льготную ипотеку?

Минфин РФ утвердил участие в госпрограмме 46 банков, включая крупнейшие по объемам выдач ипотеки — Сбербанк и ВТБ. А вот зарегистрированных в Алтайском крае банков ("Сибсоцбанка" и "Алтайкапиталбанка") в этом перечне нет. По данным ПФР, первый такой кредит в крае получили в Сбербанке.

В ВТБ уже отмечают спрос на эту программу и полагают, что со временем он будет расти — ведь все большая часть населения будет подходить под ее условия (дети должны родиться после 1 января 2018 год и должна быть сформирована потребность в улучшении жилищных условий). "Уже сейчас практически во всех регионах клиенты обратились в банк", — сказали altapress.ru в ВТБ.

Можно ли рефинансировать кредиты по этой программе?

Такая возможность предусмотрена постановлением правительства №1711. Но не все банки такую возможность указывают. По этому документу, взятый ранее кредит можно погасить по этой же программе, если кредитный договор заключен после 1 января 2018 года (при этом на портале banki.ru Сбербанк пояснил, что рефинансировать готовы кредиты, полученных после 7 февраля).

Кроме того, жилье должно быть куплено в ипотеку на первичном рынке у юрлица, а у заявителя должен родиться второй и (или) третий ребенок. Причем, вероятнее всего, второй-третий малыш должен появиться после 1 января 2018 года — но здесь точных разъяснений найти пока не удалось.

Можно ли использовать материнский капитал?

Разумеется, да: льготную ипотеку можно гасить средствами материнского капитала. При этом дожидаться, когда ребенку исполнится три года, не обязательно, рассказала Яна Позднякова, начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР.

Возможность получить маткапитал продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения на него права необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до этой даты. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

За счет каких средств субсидируется банкам льготная ставка?

В ВТБ пояснили, что на эти цели банку выделен Минфином России лимит — 106,7 млрд рублей. И банк планирует его использовать в полном объеме. По данным Минфина РФ, Сбербанку выделен лимит 171,2 млрд рублей, "Абсолют банку" — 46,5 млн рублей, "Россельхозбанку" — 20 млрд рублей. Общий лимит, выделенный правительством России на эту программу, — 600 млрд рублей.

Воспользоваться программой смогут около 620 тыс. российских семей.