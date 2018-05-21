Депутат ЛДПР предложил выдавать ипотеку с 14 лет

Чтобы решить проблему с жильем для молодых людей, депутат предлагает ввести правила, по которым платежи по ипотеке шли бы вначале на погашение суммы основного долга за недвижимость, а не процентов. Тогда в случае неисполнения обязательств общий размер пени был бы меньше.

"Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью", — считает политик.

Василий Власов считает, что сейчас "меры поддержки молодых семей затрагивают лишь ограниченный круг лиц, чей доход можно считать выше среднего". Поэтому нужно создавать новые механизмы по поддержке молодых людей, уверен депутат.