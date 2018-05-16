"Зачем ты в партию вступал?": лидер алтайского ЛДПР рассказала о конфликте

В чем суть конфликта?

Несколько членов ЛДПР написали письмо Владимиру Жириновскому, где просили отстранить от должности Евгению Боровикову и лидера фракции Владимира Семенова. В числе подписантов были некоторые депутаты на местах, люди, отстраненные от управления местными партячейками, а также 6 депутатов из фракции ЛДПР в краевом парламенте.

Авторы написали, что Семенов и Боровикова превратили партию в крае в коммерческое предприятие и "отрабатывают свои интересы перед администрацией края".

Что говорит Боровикова?

Ни одно из этих заявлений не имеет ни малейших оснований, а инициаторы письма не смогли привести никаких аргументов или доказательств, сказала Евгения Боровикова.

Она также рассказала ИА "Банкфакс", что конфликт начал разгораться еще в конце 2017 года, когда со своих постов за неисполнение обязанностей и нарушение устава партии сняли несколько координаторов местных отделений. Среди них был и инициатор письма Сергей Абрамов из Бийска, которого связывают тесные родственные узы сразу с несколькими депутатами АКЗС.

"От Бийска нашу партию в Заксобрании представляют его жена Оксана Абрамова, сводный брат Павел Рего и его товарищ, дальний родственник Иван Дубинин. Все они попали под его влияние", — объяснила Евгения Боровикова.

Другая часть подписантов представляет Рубцовск и, по мнению собеседницы, могла попасть под влияние "ветерана" ЛДПР Ирины Шудры.

Евгения Боровикова,

координатор регионального отделения ЛДПР:

— Мы приглашаем на совет в субботу всех, в том числе и координаторов местных отделений, чтобы всем донести мысль: существует партийная дисциплина, которую все должны соблюдать. А если вы этого не делаете, то существует п. 4.13 устава партии — об исключении. Я считаю, что это вообще применимо к любой партии: зачем ты в нее вступаешь, если не хочешь считаться с дисциплиной, решениями руководства и т. д.? Ведь большая часть депутатов прошли по партийным спискам. Люди голосовали не лично за них, а за партию, за эти четыре буквы — ЛДПР. Так будьте добры представлять именно партию, быть ей благодарными, что она вам дала этот статус.

По мнению Боровиковой, в происходящем есть и след административного воздействия. Фракция голосовала против проекта бюджета на 2018 год, а в начале этого года лидер объединения Владимир Семенов резко выступил на отчете губернатора.

"Было вмешательство со стороны властей, "Единой России". У руководства АКЗС есть и рычаг — платная партийная ставка, которую сейчас занимает Ирина Шудра. Депутатов фракции вызывали и до, и после отчета губернатора. Тогда у них хватило ума не идти против воли партии", — говорит Боровикова.

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