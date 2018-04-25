В Барнауле хотят переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского

Алтайские либерал-демократы выступили с предложением переименовать главный проспект Барнаула. По мнению членов ЛДПР, проспект Ленина должен носить имя Жириновского. С такой инициативой они обратились к барнаульцам 25 апреля, в день 72-летия вождя своей партии.
В Барнауле также были проведены два пикета. Один молодой член ЛДПР стоял возле здания краевого правительства с плакатом, на котором было написано требование о переименовании проспекта.
А еще одна сторонница либерал-демократов пикетировала у памятника Ленину напротив краевого суда. В ее руках был плакат с воззванием установить Владимиру Жириновскому памятник в столице Алтайского края.
Захар Торычев,
заместитель координатора алтайского регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью:
— Ленин — это очень спорный исторический персонаж, который привел страну к огромным потерям. Достойна ли главная городская артерия называться его именем? А Владимир Жириновский — это деятель, на счету которого более 300 по-настоящему важных и полезных для народа законопроектов. Человек, который помог очень многим жителям России.
Сегодня, 25 апреля, свой день рождения празднует лидер ЛДПР – Владимир Вольфович Жириновский. Молодёжное отделение АРО ЛДПР спешит подарить вам яркий букет душевных пожеланий. От всей души желаем вам новых успехов на политической арене, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Пусть ваш опыт руководителя, высокий профессионализм, знание интересов людей служат России на пользу. #ДеньРождения #деньрожденияВВЖ #ЛДПР #ВВЖ #ЛДПРнаАлтае #Алтай #Барнаул #МолодёжьАлтая #МолодёжьЛДПР #АлтайскийКрай #АктивистыЛДПР
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