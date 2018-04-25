В Барнауле хотят переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского

Барнаульские либерал-демократы потребовали переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского. 25 апреля 2018 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. Барнаульские либерал-демократы потребовали переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского. 25 апреля 2018 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. Барнаульские либерал-демократы потребовали переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского. 25 апреля 2018 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. Барнаульские либерал-демократы потребовали переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского. 25 апреля 2018 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР. Барнаульские либерал-демократы потребовали переименовать проспект Ленина в проспект Жириновского. 25 апреля 2018 года. Фото: предоставлено региональным отделением ЛДПР.

В Барнауле также были проведены два пикета. Один молодой член ЛДПР стоял возле здания краевого правительства с плакатом, на котором было написано требование о переименовании проспекта.

А еще одна сторонница либерал-демократов пикетировала у памятника Ленину напротив краевого суда. В ее руках был плакат с воззванием установить Владимиру Жириновскому памятник в столице Алтайского края.

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Захар Торычев,

заместитель координатора алтайского регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью: