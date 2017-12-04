В алтайском отделении ЛДПР снова сменился руководитель

Выборы нового руководителя состоялись 2 декабря. Как пояснили в ЛДПР, Ворсин покинул пост лидера в связи с тем, что стал депутатом Барнаульской гордумы и зампредседателя одного из комитетов. "Считаем, что координатору краевого отделения нежелательно работать на постоянной основе во власти. Потому что он должен быть вовлечен в жизнь партии ежедневно и с полной отдачей", — прокомментировала ситуацию Евгения Боровикова.

В результате новым руководителем краевого отделения вновь стала Евгения Боровикова. Она покинула этот пост буквально в апреле 2017 года в связи с плановой ротацией лидеров реготделений. После отставки Ворсина высшее руководство партии порекомендовало на должность лидера Боровикову. Пока она носит приставку и.о. Как долго она пробудет в статусе исполняющей обязанности лидера не уточнятся.

Дмитрий Ворсин теперь возглавляет отделение ЛДПР в Барнауле. Также по итогам сентябрьских выборов ряд координаторов местных отделений лишились своей должности, сообщили в партии.

Евгении Боровиковой 33 года, в партии она состоит с 2006 года. Сейчас она является депутатом АКЗС. В 2017 году она стала подъесаулом Алтайской региональной общественной организации "Казаки Сибири".