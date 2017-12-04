В алтайском отделении ЛДПР снова сменился руководитель

Лидером алтайского отделения ЛДПР вновь стала Евгения Боровикова. Прежний руководитель местных "жириновцев" Дмитрий Ворсин покинул свой пост всего через восемь месяцев после избрания.
Выборы нового руководителя состоялись 2 декабря. Как пояснили в ЛДПР, Ворсин покинул пост лидера в связи с тем, что стал депутатом Барнаульской гордумы и зампредседателя одного из комитетов. "Считаем, что координатору краевого отделения нежелательно работать на постоянной основе во власти. Потому что он должен быть вовлечен в жизнь партии ежедневно и с полной отдачей", — прокомментировала ситуацию Евгения Боровикова.
В результате новым руководителем краевого отделения вновь стала Евгения Боровикова. Она покинула этот пост буквально в апреле 2017 года в связи с плановой ротацией лидеров реготделений. После отставки Ворсина высшее руководство партии порекомендовало на должность лидера Боровикову. Пока она носит приставку и.о. Как долго она пробудет в статусе исполняющей обязанности лидера не уточнятся.
Дмитрий Ворсин теперь возглавляет отделение ЛДПР в Барнауле. Также по итогам сентябрьских выборов ряд координаторов местных отделений лишились своей должности, сообщили в партии.
Евгении Боровиковой 33 года, в партии она состоит с 2006 года. Сейчас она является депутатом АКЗС. В 2017 году она стала подъесаулом Алтайской региональной общественной организации "Казаки Сибири".
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