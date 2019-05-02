Из Барнаула в Красноярск предлагают улететь за 2,5 тысячи рублей

КрасАвиа предлагает школьникам и студентам специальную акцию «Твое небо» — цена билетов почти равна автобусным тарифам. Из Барнаула в Красноярск обойдутся в 2 500 рублей, сообщается на официальной странице авиакомпании Вконтакте.

Улететь со скидкой могут молодые люди в возрасте до 23 лет включительно.

Цены тарифов (без учёта сборов):

Красноярск — Абакан и Абакан — Красноярск — 1000 руб.

Красноярск — Шушенское и Шушенское — Красноярск — 1000 руб.

Красноярск — Барнаул и Барнаул — Красноярск — 2500 руб.

Количество мест на каждом рейсе ограничено, подчеркивают в авиакомпании.

«Мы в КрасАвиа считаем, что современная молодёжь не должна быть скованна границами и расстояниями, должна иметь возможность быть более мобильными и как следствие более конкурентными на рынке», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля авиакомпания «КрасАвиа» выполнила первый рейс Красноярск — Барнаул — Красноярск. Самолет будет летать по маршруту еженедельно по вторникам и субботам Ан-24 и Л-410.

Тариф на перевозку установлен в размере 4190 рублей (в одну сторону), без учета сборов. С собой пассажиры смогут бесплатно взять 5 кг ручной клади, 20 кг багажа на Ан-24 и 10 кг багажа на Л-410.

Ребенку в возрасте до 12 лет можно приобрести билет со скидкой 30%, а дети до 2 лет имеют право бесплатного полёта (без предоставления отдельного места).