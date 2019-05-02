Из Барнаула в Красноярск предлагают улететь за 2,5 тысячи рублей

Улететь со скидкой могут молодые люди в возрасте до 23 лет включительно.
Цены тарифов (без учёта сборов):
- Красноярск — Абакан и Абакан — Красноярск — 1000 руб.
- Красноярск — Шушенское и Шушенское — Красноярск — 1000 руб.
- Красноярск — Барнаул и Барнаул — Красноярск — 2500 руб.
Количество мест на каждом рейсе ограничено, подчеркивают в авиакомпании.
«Мы в КрасАвиа считаем, что современная молодёжь не должна быть скованна границами и расстояниями, должна иметь возможность быть более мобильными и как следствие более конкурентными на рынке», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 апреля авиакомпания «КрасАвиа» выполнила первый рейс Красноярск — Барнаул — Красноярск. Самолет будет летать по маршруту еженедельно по вторникам и субботам Ан-24 и Л-410.
Тариф на перевозку установлен в размере 4190 рублей (в одну сторону), без учета сборов. С собой пассажиры смогут бесплатно взять 5 кг ручной клади, 20 кг багажа на Ан-24 и 10 кг багажа на Л-410.
Ребенку в возрасте до 12 лет можно приобрести билет со скидкой 30%, а дети до 2 лет имеют право бесплатного полёта (без предоставления отдельного места).