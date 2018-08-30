Из Барнаула в Москву запускают ежедневный рейс с дешевыми билетами

Рейсов из Барнаула в Москву в зимнем сезоне 2018−2019 заявили больше, чем в прошлом году. Осенью в расписание добавится ежедневный рейс авиакомпании Nordwind Airlines, а «Аэрофлот» продолжит летать в столицу по вечерам, сообщили altapress.ru в аэропорту им. Г.С.Титова.

Первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines запланирован на 29 октября. По понедельникам и четвергам самолет из Барнаула будет улетать в 5:45, а в остальные дни недели — в 5:00. Прилет в Москву запланирован в 06:15 и 05:35 соответственно.

Перевозчик будет летать в Шереметьево на лайнерах Embraer 190 вместимостью в 100 кресел.

По минимальному тарифу без багажа перелет в одну сторону в ноябре стоит 5,9 тыс. рублей (в обе стороны от 11,8 тыс. рублей), согласно сайту авиаперевозчика. Однако питания на борту нет, билет вернуть нельзя и в самолет можно взять только небольшую сумку до 5 кг.

Кто еще будет летать из Барнаула в Москву в зимнем сезоне?

«Аэрофлот» поставил утренний рейс и сохранил вечерний, которого раньше в зимнем расписании не было. Прилетать самолеты перевозчика будут в аэропорт Шереметьево.

Также ежедневно из Барнаула в московский аэропорт Домодедово будут летать самолеты компаний «Уральские авиалинии» и S7. В расписании еще могут появиться дополнительные рейсы.

Сколько стоит слетать в Москву и обратно

Авиабилеты осенью значительно дешевле, чем летом. В ноябре 2018 билеты на рейс компании «Аэрофлот» стоят от 20 тыс. рублей (в обе стороны), авиабилеты S7 от 15,6 тыс. рублей, а у «Уральских авиалиний» — от 19,7 тыс. рублей, согласно сайтам авиакомпаний.

Хотя в августе билеты на рейс компании «Аэрофлот» стоят от 42 тыс. рублей, у S7 — от 33 тыс. рублей, а у перевозчика «Уральские авиалинии» — от 35 тыс. рублей.

Что известно о перевозчике?

Nordwind Airlines («Северный ветер») — российская компания, которая выполняет чартерные перевозки в Европу, Таиланд, Египет, Турцию, Китай и другие страны, а также регулярные рейсы по городам России. Базируется в аэропорту Шереметьево. Владелец перевозчика — крупный туроператор «Пегас Туристик». Авиапарк включает 25 самолетов типов Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.