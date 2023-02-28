Каждой женщине важно хорошо выглядеть и любоваться собой в зеркале. Правда, иногда, чтобы дойти до абсолютного принятия себя, требуется помощь специалистов. В том числе, пластических хирургов. Рассказываем, почему стоит рассмотреть в качестве варианта Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед» в Новосибирске.

Причина первая. Опытные и внимательные врачи

Гордость «АвисМед» — это команда пластических хирургов, высококлассных специалистов в своей области.

Каждый из них в совершенстве освоил несколько направлений деятельности. Абдоминопластика, блефаропластика, липофилинг, ринопластика, маммопластика — только часть из них. Ежегодно здесь проводят более двух тысяч эстетических операций, после которых женщины становятся еще красивее, счастливее и увереннее в себе.

Специалисты практикуют индивидуальный подход к пациентам, что особенно важно, когда речь идет об изменениях во внешности. Высококвалифицированные врачи выбирают эффективные и наиболее безопасные методы преображения.

Наблюдение за состоянием пациента не заканчивается после выписки из стационара. Оперирующий хирург регулярно проводит контрольные осмотры. В том числе и дистанционно, что особенно удобно для иногородних.

На сегодня в клинике 12 оперирующих специалистов. Все — признанные профессионалы своего дела.

Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед». Фото: «АвисМед». Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед». Фото: «АвисМед».

Среди них, например, Шаряфетдинова Рената Салякжановна — мастер эндоскопического лифтинга, Пётр Викторович Дирксен — хирург, к которому мечтают попасть на ринопластику.

А еще — профессионалы широкого профиля: Андрей Владимирович Лехнер, Олег Александрович Новоселов, Виталий Юрьевич Зинин, Евгения Ивановна Сальвассер и врач, занимающийся реконструктивно-пластическими операциями — Юлия Леонидовна Кокорина.

И, конечно, один из самых востребованных хирургов в Новосибирске — Вадим Анатольевич Егоров, доктор медицинских наук, член ОПРЭХ.

Причина вторая. Современное оборудование

Клиника «АвисМед» располагает новейшими технологиями, благодаря которым уровень качества услуг только повышается. Каждая из шести операционных оснащена современным хирургическим и анестезиологическим оборудованием. Также на базе клиники имеется палата интенсивной терапии, где пациент находится сразу после операции под круглосуточным присмотром медицинского персонала.

Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед».

Причина третья. Условия , как в отеле

Специалисты Сибирского центра пластической хирургии «АвисМед» понимают, что любому пациенту нужен покой и комфортные бытовые условия. Поэтому предусмотрены соответствующие одно- и двухместные палаты и профессиональный уход со стороны медперсонала. Сбалансированное питание, средства личной гигиены, компрессионное белье также включено в комплекс услуг.

Все эти факторы позволяют максимально сократить период послеоперационного восстановления. Отдельно стоит отметить, что клиника «АвисМед» принимает и VIP-персон на должном уровне.

Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед». Фото: «АвисМед». Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед». Фото: «АвисМед». Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед». Фото: «АвисМед». Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед». Фото: «АвисМед». Фото: «АвисМед».

Причина четвертая. Операция «Под ключ» и рассрочка

В стоимость операции в клинике «АвисМед» входит не только хирургическое вмешательство, анестезия и наблюдение медицинского персонала, но и проживание, питание, компрессионное белье. Пациенту не придется переживать о бытовых мелочах.

В Сибирском центре пластической хирургии «АвисМед» есть возможность взять рассрочку на любую услугу отделения пластической хирургии стоимостью от 10 до 300 тыс. руб. без процентов и переплат на срок до шести месяцев.

Первоначальный взнос —- 0%. Оформить рассрочку* можно, например, сразу после консультации врача.

Причина пятая. Удобство для иногородних

А если вы еще решаете, как поехать на консультацию, имейте ввиду, что ее можно пройти, не выходя из дома — в режиме онлайн. Этим уже смогли воспользоваться жители не только нашей страны. Клиника находится в самом центре Сибири — в Новосибирске. Добираться туда удобно из любой точки России и не только.

* Банки партнеры клиники (МТС банк; ОТП банк; Тинькофф банк; Восточный экспресс банк; Кредит Европа банк).

Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед»:

г. Новосибирск, Красный проспект, 86

тел. +7 (383) 227-76-76

WhatsApp +7 (995) 101−6-227

plastic-avismed.ru

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