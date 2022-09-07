8 сентября
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Потребитель

Из российских магазинов могут исчезнуть Orbit и Eclipse

У производителя не осталось ингредиентов для производства подавляющего большинства вкусов жевательных резинок, сообщает телеграм-канал «Mash».

Стенд с жевательными резинками Orbit
Стенд с жевательными резинками Orbit
ru.wikipedia.org

У компании Wrigley закончились ингредиенты практически для 80% всей линейки производимой продукции.

Сообщается, что ранее фирма регулярно производила около 15−16 вкусов Orbit, а также 21−22 вкус дополнительно.

После введения в отношении России экономических санкций и нарушения логистики компания пыталась перестроить поставки через Турцию и Китай. Однако, ощутимых успехов эти попытки не принесли.

В итоге, компания оставила в производстве только четыре вкуса «Orbit»: классический, банан-клубнику, бабл-гам и нежную мяту. У торговой марки «Eclipse» в производстве остается только один вкус — ягодный.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» навсегда прекращает выпуск Lada X-Ray.

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