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Из-за коммунальной аварии в Барнауле изменили маршруты общественного транспорта

В Барнауле 30 января из-за коммунальной аварии на улице Малахова изменили схемы движения общественного транспорта, пишет пресс-служба мэрии города.

Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Настасья Коваленко

Новые маршруты:

  • трамвай № 3: Пивзавод — ул. Попова — ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, далее — по маршруту,
  • трамвай № 10: Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Малахова, далее — по маршруту,
  • троллейбус № 7: маршрут сокращен до остановки «Барнаульский зоопарк»
  • автобусы № 18 и 59 объезжают место аварии через съезды и заезды с Павловского тракта на улицу Малахова.

После выполнения ремонтных работ движение маршрутов по улице Малахова восстановят.

Напомним, на улице Малахова произошло повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрыли от Павловского тракта до Взлетной. Часть Индустриального района осталась не только без холодной, но и горячей воды.

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