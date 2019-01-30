Из-за коммунальной аварии в Барнауле изменили маршруты общественного транспорта

Новые маршруты:
- трамвай № 3: Пивзавод — ул. Попова — ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, далее — по маршруту,
- трамвай № 10: Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Малахова, далее — по маршруту,
- троллейбус № 7: маршрут сокращен до остановки «Барнаульский зоопарк»
- автобусы № 18 и 59 объезжают место аварии через съезды и заезды с Павловского тракта на улицу Малахова.
После выполнения ремонтных работ движение маршрутов по улице Малахова восстановят.
Напомним, на улице Малахова произошло повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрыли от Павловского тракта до Взлетной. Часть Индустриального района осталась не только без холодной, но и горячей воды.