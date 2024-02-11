11 февраля
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Потребитель

Из-за новой аварии на водопроводе в Барнауле перекрыли движение. Адреса

Из-за повреждения водопровода 11 февраля перекрыто движение транспорта в Барнауле по четной стороне ул.Матросова в районе дома №12.

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

По нескольким адресам холодную воду отключили.

Под отключение попали:

  • ул.Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19–29, 30–42;
  • ул.80-й Гвардейской Дивизии, 1–19а, 8, 10,
  • ул.Главная, 33–37а, 36–72,
  • ул.Бехтерева, 2, 15–57.

Для жильцов вышеперечисленным домов организован подвоз воды — цистерна будет находиться на ул.Матросова между домами №7 и №9.

Ориентировочно, аварию устранят ближе к полуночи.

Телефон

Телефон справочной службы предприятия: 500-101.

При этом накануне в Индустриальном районе Барнаула произошла авария на насосной станции.

Повреждение стало причиной снижения давления холодного водоснабжения у значительной части потребителей района.

Авария затронула потребителей в границах: ул. Трактовая, пос. Куета, пр. Южный Власихинский, ул. Гридасова, ул. Павловский тракт (до ул. Бабуркина), ул. 2-ая Западная, ул. Транзитная, ул. 42-й Краснознаменной Бригады, ул. Советской Армии, ул. Малахова (от ул. А.Петрова до ул. Власихинской), ул. Новгородская, ул. Энтузиастов (нечётная сторона), ул. Панфиловцев, ул. Попова (от ул. С.Семенова до ул. Трактовой).

Сейчас сварочные работы на насосной станции завершены, проводится заполнение водовода

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