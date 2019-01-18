«Избавим от долгов». Как юридические компании обманывают барнаульцев при процедуре банкротства

Банкротство физлиц, введенное в 2015 году, стало синонимом освобождения от долговой нагрузки. Услуги в этой сфере довольно популярны: объявления в стиле «Избавим от долгов!» можно увидеть в барнаульских лифтах, подъездах, общественном транспорте, на ТВ. Однако, как говорят юристы, компании, размещающие такую рекламу, зачастую только вредят потенциальному банкроту, оказывая услуги некачественно.

Банкротов становится больше

В 2018 году в Алтайском крае стабильно росло число обанкротившихся граждан. По данным алтайского УФНС, в начале года таких случаев было на 7% больше, чем в 2017 году, а к середине число банкротов выросло на треть.

Гражданин, который не может расплатиться с долгами, имеет право подать в суд заявление о признании его финансовой несостоятельности после того, как просрочка составила 3месяца.

Если общая сумма долгов превысила 500 тыс. рублей, то человек обязан начать процедуру банкротства. В этом случае подать заявление также могут кредиторы, ФНС или другой уполномоченный орган.

В законе о банкротстве возможны три процедуры:

реструктуризация долгов гражданина и восстановление его платежеспособности

реализация его имущества

мировое соглашение с кредиторами.

Человек, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. По сути, долги, не погашенные в ходе банкротства, списываются.

Развод , но не мошенничество

На фоне растущей популярности личного банкротства в Барнауле появились десятки юрфирм, которые просто выкачивают деньги из должников. Они зазывают клиентов обещаниями снизить проценты по кредитам, уменьшить сумму ежемесячного платежа или вовсе списать долги.

Кредит. СС0

Происходит это следующим образом: потенциальный банкрот по совету недобросовестной юрфирмы оплачивает предоплату или всю сумму за ее услуги, госпошлину и вносит на депозит арбитража минимальные 40 тыс. рублей, из которых 25 тыс. предназначаются финансовому управляющему. Однако обязанности браться за работу именно за эту сумму у него нет.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

Процедура банкротства длится минимум 6 месяцев, в течении которых управляющему необходимо выполнить много работы. При этом любое формальное нарушение процедуры грозит административным штрафом в размере от 25 до 50 тысяч рублей, повторное — дисквалификацией. Поэтому, как правило, специалисты отказываются от предложений с минимальной оплатой.

В результате на запросы суда в выбранную должником организацию присылают ответы о невозможности предоставить чью-либо кандидатуру. Заседание откладывают, суд предлагает выбрать другую организацию, от которой, как правило, приходят аналогичные ответы. В случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение 3 месяцев, производство по делу прекращают.

Кредит. СС0.

Деньги с депозита суда возвращают, а вот юрфирма оставляет плату у себя, ведь формально она оказала помощь — сотрудники собрали необходимый пакет документов, составили заявление, консультировали по различным вопросам. По закону это не является мошенничеством.

Как распознать обманщиков?

Недобросовестные юрфирмы берут за юридическое сопровождение немалые деньги, но при этом всячески затягивают процесс и не договаривают важную информацию. Поэтому зачастую дело о банкротстве не доходит до суда.

Из отзывов об одной из юрфирм на Flamp.ru:

Обещали убрать излишние проценты и оставить минимальный ежемесячный платеж по кредиту. Я исправно платила им по 4 000 рублей в месяц в течении года, отнимая последний кусок хлеба у своего двухгодовалого ребенка. На днях мне пришло решение суда. А юристы этой компании даже не знали о нем. Теперь я сама езжу к приставам, пишу заявления уже с другим юристом, которому опять плачу из своих крох.

Подобные компании зачастую работают по франшизе — то есть, у них есть представительства во многих регионах. Они очень агрессивно рекламируются, используют громкие лозунги: «Набрал кредитов — пора банкротиться!», «Законно спишем все долги!».

Деньги.

Прежде чем обратиться в юрфирму, стоит поискать о ней отзывы на сервисах Flamp или 2ГИС. Как правило, положительные мнения короткие, малоинформативные и написаны как под копирку, а отрицательные — развернутые, с рассказом о конкретных проблемах.

Если финансовые управляющие отказываются вести банкротство за минимальное вознаграждение, стоит поднять планку — это лучше, чем потом заново подавать заявление о банкротстве.

Александр Герасимов,

партнер юридической фирмы «Трансфинит групп»:

Случаи, когда арбитражный управляющий соглашается работать за фиксированную сумму, очень редки. Как правило, это происходит тогда, когда у должника имеется большой объем имущества, с продажи которого управляющему полагается процент вознаграждения.

Добросовестный юрист объяснит клиенту фактическое положение вещей и перспективы дела, и по возможности предложит другие законные способы решения финансовых трудностей.