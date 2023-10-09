9 октября
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Как быстро скачать квитанцию и оплатить ЖК-услуги без комиссии

Время, когда ждали бумажные квитанции и стояли в очередях для их оплаты, давно прошло. Клиенты партнёров компании «Алтайэнергосбыт» скачивают счета онлайн и там же оплачивают их без комиссии.

Скачать квитанцию и оплатить ЖК-услуги без комиссии можно онлайн.
Скачать квитанцию и оплатить ЖК-услуги без комиссии можно онлайн.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг».

Чтобы получить квитанцию, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и контактный телефон.

Сервис «Оплатить квитанцию онлайн».

Для оплаты введите номер лицевого счета, сумму к оплате, а также адрес электронной почты, на которую поступит чек об оплате.

Дистанционные сервисы энергокомпании работают в круглосуточном режиме на сайте компании «Алтайэнергосбыт».

Список-организаций партнёров АО «Алтайэнергосбыт»:

  • МУП «Райтоп», Благовещенский район (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Энергетик», Бийский район (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Третьяковский коммунальщик» (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Волчихинские коммунальные системы» (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Теплоресурс», Змеиногорский район (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «Коммунальщик», г. Славгород (тепло-, водоснабжение);
  • МУП «КС», Косихинский район (водоснабжение, водоотведение);
  • МУП «Тепловодснаб», Табунский район (холодное водоснабжение);
  • ООО «Коммунальщик», г. Яровое (содержание жилого помещения);
  • ООО «Родник», г. Алейск (содержание жилого помещения);
  • ООО «Эко-Гарант», г. Заринск (обращение с ТКО);
  • ООО «ЭКОТРАНС» (регоператор Алейской зоны, обращение с ТКО);
  • МУП "ЖКХ АКТАШ" МО "УЛАГАНСКИЙ" (обращение с ТКО);
  • АУ "КЫЗЫЛ-ОЗЕК-СЕРВИС", Республика Алтай (обращение с ТКО);
  • ООО «Золотой ресурс», Республика Алтай (обращение с ТКО);
  • ООО «Восток», Улаганский и Кош-Агачский район (обращение с ТКО) и др.
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