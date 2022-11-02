Как изменятся правила поверки счетчиков, объяснили россиянам

В России с 1 ноября в силу вступил новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. О влиянии таких изменений на услуги ЖКХ, агентству «Прайм» рассказывает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По методике поверки с прописанными требованиями к организациям, у компании должны быть соответствующие документы с подробным описанием всей процедуры.



«Новый ГОСТ решит сразу несколько задач: усилит механизм борьбы с мошенниками и обеспечит перспективу на снятие показаний в автоматическом режиме дистанционно», — объясняет эксперт.



Такое нововведение, по мнению Лебединской, не должно повлиять на платежи. Большинство граждан поверку не проводят, а просто ставят новый счетчик.



Для счетчика на холодную воду предусмотрен срок шесть лет, для горячей четыре года. За это время счетчик изнашивается.

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