Как купить в Барнауле новогодние подарки и при этом заработать

Мы узнали, как на покупке подарков можно не только сэкономить, но и вернуть часть потраченных денег. «Новогодний кешбэк» — нам в помощь!
Салон-магазин «Главпарфюмер» к праздникам подошел основательно. Прежде всего здесь обновился и увеличился ассортимент. К уже известным барнаульцам маркам нишевой парфюмерии добавились новые. Теперь в салоне-магазине представлены лучшие российские марки — Selection Excellence, Sergey Gubanov EAU4U и «Лаборатория Фрагранс».
Стал более широким и выбор натуральной косметики. Помимо брендов INNATURE и Natura Vita появились крымская серия Rozetta. Marka Crimea, а также итальянские La Florentina и Florinda.
В российской линейке вы найдете все для ухода за кожей лица и рук, а марки из солнечной Италии порадуют любителей водных процедур натуральными гелями для душа и уникальным натуральным мылом ручной работы с неповторимыми ароматами.
А еще в «Главпарфюме» запустили акцию «Новогодний кешбэк». За покупку подарков можно вернуть до 11%.
Например, за покупку на 4500 рублей вы получите купон номиналом 500 рублей, который сможете использовать в салоне-магазине в январе.
В декабре идете за подарками, а в январе — за духами или косметикой для себя!
Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, д. 34
Часы работы: ежедневно, без выходных, с 10 до 20 часов
Инстаграм: @glavparfumer
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