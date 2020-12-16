Как купить в Барнауле новогодние подарки и при этом заработать

Новогодняя суета — не всегда только приятные хлопоты. Зачастую подготовку к празднику омрачает опустевший кошелек. Купить всё для праздничного стола, нарядить ёлку, не забыть фейерверки. Но самая большая статья расходов, конечно же, подарки. Их нужно вручить коллегам, друзьям, родственникам и членам семьи.

Мы узнали, как на покупке подарков можно не только сэкономить, но и вернуть часть потраченных денег. «Новогодний кешбэк» — нам в помощь!

Салон-магазин «Главпарфюмер» к праздникам подошел основательно. Прежде всего здесь обновился и увеличился ассортимент. К уже известным барнаульцам маркам нишевой парфюмерии добавились новые. Теперь в салоне-магазине представлены лучшие российские марки — Selection Excellence, Sergey Gubanov EAU4U и «Лаборатория Фрагранс».

Стал более широким и выбор натуральной косметики. Помимо брендов INNATURE и Natura Vita появились крымская серия Rozetta. Marka Crimea, а также итальянские La Florentina и Florinda.

В российской линейке вы найдете все для ухода за кожей лица и рук, а марки из солнечной Италии порадуют любителей водных процедур натуральными гелями для душа и уникальным натуральным мылом ручной работы с неповторимыми ароматами.

А еще в «Главпарфюме» запустили акцию «Новогодний кешбэк». За покупку подарков можно вернуть до 11%.

Например, за покупку на 4500 рублей вы получите купон номиналом 500 рублей, который сможете использовать в салоне-магазине в январе.

В декабре идете за подарками, а в январе — за духами или косметикой для себя!

Салон-магазин «Главпарфюмер» Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, д. 34 Часы работы: ежедневно, без выходных, с 10 до 20 часов Инстаграм: @glavparfumer

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