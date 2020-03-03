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Духи-карамельки, селективная парфюмерия и легендарные ароматы. Несколько сот вариантов удивить подарком на 8 Марта.

Международный женский день уже совсем близко. И, если вы еще не определились с подарком, самое время это сделать! Салон-магазин «Главпарфюмер» @glavparfumer предложит варианты на любой бюджет, вкус и возраст.

Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Фото: «Главпарфюмер»

Хотите порадовать подруг и коллег, но при этом не сильно потратиться? Тогда сочные фруктово-ягодные или нежные цветочные туалетные воды всего по 299 рублей — ваш вариант!

Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Фото: «Главпарфюмер»

Ищете подарок близкому человеку? Обратите внимание на селективные духи ручной работы. Многогранные сложные ароматы никого не оставят равнодушным!

Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Фото: «Главпарфюмер»

Нужен презент для мамы или бабушки? Они наверняка обрадуются аромату своей молодости, о котором вспоминали многие годы!

Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Подарки к 8 Марта от «Главпарфюмер»
Фото: «Главпарфюмер»

Заходите в профиль @glavparfumer, выбирайте и задавайте вопросы в direct.

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