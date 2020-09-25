Как оформить автокредит онлайн

Многие заемщики с целью получить автокредит пользуются интернетом, выбирая банк для получения займа, предоставляющий наиболее подходящие условия. Достаточно зайти на сайт банка и отправить заявку онлайн. Это не только позволяет сэкономить свое время и избежать лишнего визита в банковскую организацию, но и дает возможность кредитору заранее ознакомиться со сведениями о заемщике и оперативно принять решение о выплате.

Ознакомиться с банковскими предложениями по автокредиту можно на нашем сайте, где можно взять авто в кредит без первоначального взноса, выбрать наиболее подходящие условия и оставить заявку.

Процесс оформления автокредита онлайн

Для получения кредита на покупку авто заемщику нужно зайти на официальный сайт желаемого банка, выбрать предложение для заемщиков, заполнить специальную форму. В ней следует указать сведения о доходах, указать официальный источник доходов, контактную информацию, паспортные данные, после чего отправить в банк на рассмотрение.

В ряде случаев банки могут запросить сканы документов клиента, но это происходит очень редко.

Рассмотрев заявку по кредиту, банк выносит решение. Если оно положительное, заемщику потребуется подойти в кредитную организацию с документами для того чтобы сотрудник мог их рассмотреть и составить договор на получение автокредита. Полученной суммой можно рассчитаться за автомобиль, после чего отдать документы на машину в банк для оформления залога.

Какие банки предоставляют услугу онлайн-заявки на автокредит? Большинство российских банков давно работают через официальные сайты, предлагая клиентам выгодные предложения. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы воспользоваться ими. Среди них такие надежные и проверенные временем банки, как: Сбербанк, ВТБ, Сетелем и прочие.

Причины отказа в выдаче кредита

Не всем клиентам банки высылают положительное решение. Основные причины для отказа:

проблемы с кредитной историей , либо ее отсутствие;

либо ее отсутствие; отсутствие официального источника доходов;

низкая зарплата;

уже имеющиеся в арсенале клиента кредиты , сумма которых составляет половину и более от доходов заемщика;

сумма которых составляет половину и более от доходов заемщика; клиент не соответствует требованиям банковской организации;

приобретаемое авто не соответствует условиям программы автокредита;

заемщик отказывается оформлять ОСАГО.

Стоит знать, что КАСКО оформляется только по желанию клиента банка.

Можно ли снизить процентную ставку

В действительности, каждый заемщик имеет возможность снизить ставку по кредиту, выполнив ряд условий:

внести первоначальный взнос , составляющий от 30%* и выше от суммы кредита;

составляющий от 30%* и выше от суммы кредита; оформить кредит на авто в том банке , где производится выдача зарплаты заемщика;

где производится выдача зарплаты заемщика; оформить займ в банке , услугами которого уже приходилось пользоваться;

услугами которого уже приходилось пользоваться; пригласить созаемщиков;

воспользоваться программой с господдержкой ( при ее наличии);

при ее наличии); иметь хорошую кредитную историю и высокий доход.

Можно ли не вносить первоначальный взнос

Первоначальный взнос рекомендуется внести для того, чтобы снизить процентную ставку по кредиту и зарекомендовать себя перед банковской организацией как надежный клиент. Достаточно внести 10%* от суммы автокредита, что под силу многим.

При отсутствии же первого взноса банк может повысить процентную ставку, что увеличит сумму выплат по кредиту и сделает его менее выгодным. Кроме того, к заемщикам, которые предпочли не вносить первоначальный взнос, предъявляются более строгие требования.

Самый выгодный вариант — внести в качестве первого взноса минимальную сумму в том банке, где предусмотрено такое условие.

*Информация о величине первоначального взноса и иных условиях кредитования — на сайтах и в отделениях соответствующих кредитных организаций