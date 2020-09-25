Как оформить автокредит онлайн

Ознакомиться с банковскими предложениями по автокредиту можно на нашем сайте, где можно взять авто в кредит без первоначального взноса, выбрать наиболее подходящие условия и оставить заявку.
Процесс оформления автокредита онлайн
Для получения кредита на покупку авто заемщику нужно зайти на официальный сайт желаемого банка, выбрать предложение для заемщиков, заполнить специальную форму. В ней следует указать сведения о доходах, указать официальный источник доходов, контактную информацию, паспортные данные, после чего отправить в банк на рассмотрение.
В ряде случаев банки могут запросить сканы документов клиента, но это происходит очень редко.
Рассмотрев заявку по кредиту, банк выносит решение. Если оно положительное, заемщику потребуется подойти в кредитную организацию с документами для того чтобы сотрудник мог их рассмотреть и составить договор на получение автокредита. Полученной суммой можно рассчитаться за автомобиль, после чего отдать документы на машину в банк для оформления залога.
Какие банки предоставляют услугу онлайн-заявки на автокредит? Большинство российских банков давно работают через официальные сайты, предлагая клиентам выгодные предложения. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы воспользоваться ими. Среди них такие надежные и проверенные временем банки, как: Сбербанк, ВТБ, Сетелем и прочие.
Причины отказа в выдаче кредита
Не всем клиентам банки высылают положительное решение. Основные причины для отказа:
- проблемы с кредитной историей, либо ее отсутствие;
- отсутствие официального источника доходов;
- низкая зарплата;
- уже имеющиеся в арсенале клиента кредиты, сумма которых составляет половину и более от доходов заемщика;
- клиент не соответствует требованиям банковской организации;
- приобретаемое авто не соответствует условиям программы автокредита;
- заемщик отказывается оформлять ОСАГО.
Стоит знать, что КАСКО оформляется только по желанию клиента банка.
Можно ли снизить процентную ставку
В действительности, каждый заемщик имеет возможность снизить ставку по кредиту, выполнив ряд условий:
- внести первоначальный взнос, составляющий от 30%* и выше от суммы кредита;
- оформить кредит на авто в том банке, где производится выдача зарплаты заемщика;
- оформить займ в банке, услугами которого уже приходилось пользоваться;
- пригласить созаемщиков;
- воспользоваться программой с господдержкой (при ее наличии);
- иметь хорошую кредитную историю и высокий доход.
Можно ли не вносить первоначальный взнос
Первоначальный взнос рекомендуется внести для того, чтобы снизить процентную ставку по кредиту и зарекомендовать себя перед банковской организацией как надежный клиент. Достаточно внести 10%* от суммы автокредита, что под силу многим.
При отсутствии же первого взноса банк может повысить процентную ставку, что увеличит сумму выплат по кредиту и сделает его менее выгодным. Кроме того, к заемщикам, которые предпочли не вносить первоначальный взнос, предъявляются более строгие требования.
Самый выгодный вариант — внести в качестве первого взноса минимальную сумму в том банке, где предусмотрено такое условие.
*Информация о величине первоначального взноса и иных условиях кредитования — на сайтах и в отделениях соответствующих кредитных организаций