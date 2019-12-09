Как открыть свое дело в Барнауле: от выбора ОКВЭД до расчетного счета

Шаг 7. Выбор видов деятельности

ОКВЭД — это такой общероссийский классификатор видов экономической деятельности, из которого вам нужно будет выбрать направления бизнеса, которыми вы решили заниматься.

Коды из этого классификатора вам необходимо будет указывать при регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя или создании ООО. И поскольку от видов деятельности зависит тот или иной режим налогообложения, отнестись к этой процедуре нужно очень серьезно.

Прежде всего, учтите, что можно выбрать несколько видов деятельности (кодов), которыми ваша компания будет заниматься. Но первый указанный в заявительных документах код будет основным и поэтому должен полностью соответствовать направлению бизнеса вашей компании. В остальном, каких-либо ограничений по числу выбранных кодов нет.

Если вы вносите несколько кодов. То желательно выбирать коды, которые максимально полно отразят деятельность вашей компании, поэтому они должны состоять из четырех цифр. Некоторые предприниматели, впрочем, оставляют себе больше свободы действий и ограничиваются кодами с тремя цифрами (с подклассами).

Коды фактически определят, какой режим налогообложения вам можно будет использовать. Это может быть общая система налогообложения или упрощенные режимы — УСН или ЕНВД. Более подробно с этим можно ознакомиться, изучив нужные главы Налогового кодекса РФ (статья 346.26).

И еще одно важное замечание — выбранный основным вид деятельности влияет на размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.