Как открыть свое дело в Барнауле: от выбора ОКВЭД до расчетного счета

В первой части мы разобрали темы, как выбрать идею, какую форму юридического лица избрать и как зарегистрироваться в налоговой инспекции. В этой части — ваши следующие шаги.
ОКВЭД — это такой общероссийский классификатор видов экономической деятельности, из которого вам нужно будет выбрать направления бизнеса, которыми вы решили заниматься.
Коды из этого классификатора вам необходимо будет указывать при регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя или создании ООО. И поскольку от видов деятельности зависит тот или иной режим налогообложения, отнестись к этой процедуре нужно очень серьезно.
Прежде всего, учтите, что можно выбрать несколько видов деятельности (кодов), которыми ваша компания будет заниматься. Но первый указанный в заявительных документах код будет основным и поэтому должен полностью соответствовать направлению бизнеса вашей компании. В остальном, каких-либо ограничений по числу выбранных кодов нет.
Если вы вносите несколько кодов. То желательно выбирать коды, которые максимально полно отразят деятельность вашей компании, поэтому они должны состоять из четырех цифр. Некоторые предприниматели, впрочем, оставляют себе больше свободы действий и ограничиваются кодами с тремя цифрами (с подклассами).
Коды фактически определят, какой режим налогообложения вам можно будет использовать. Это может быть общая система налогообложения или упрощенные режимы — УСН или ЕНВД. Более подробно с этим можно ознакомиться, изучив нужные главы Налогового кодекса РФ (статья 346.26).
И еще одно важное замечание — выбранный основным вид деятельности влияет на размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Как известно, различные виды бизнеса контролируются с точки зрения государственного надзора, различными ведомствами и службами. Поэтому предприниматель, начавший свою работу, должен сделать необходимые уведомления в соответствии с № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)».
В этом же законе указывается перечень таких видов деятельности: предоставление гостиничных услуг, бытовых услуг, издательская и полиграфическая деятельность, общепит. Сюда же относятся производства молока и молочных продуктов, а также хлеба и хлебобулочных изделий, туристическая агентская деятельность и т.д.
Обратите внимание: уведомление составляется в двух экземплярах направляется после государственной регистрации и постановки на учёт в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг.
Ключевой для вас документ в этом вопросе — постановление правительства РФ
В случае, если вы этого не сделаете, вам грозит серьезный штраф — от 3 до 20 тыс. рублей.
Законодательство РФ не обязывает ИП и ООО иметь печати, предприниматели лишь наделяются таким правом, но могут ограничиваться лишь своей подписью (в том числе — цифровой).
Однако риски ведения бизнеса без наличия печати возрастают в несколько раз. Причем они в большей степени будут даже не внешние, а внутренние. Мало ли кто в вашей компании, где и какую подпись поставил. Поэтому серьезные организации всегда имеют печать, которая хранится либо у директора (учредителя ИП), либо у бухгалтера.
Заказать себе изготовление печати можно в любой фирме, оказывающей такие услуги. Есть несколько требований к той информации, которая должна содержаться на печати.
Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилию, имя, отчество ИП;
- местонахождение;
- словосочетание «Индивидуальный предприниматель»;
- регистрационный номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации (ОГРНИП).
Для юридических лиц:
- полное наименование организации;
- место нахождения (город и субъект Российской Федерации);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Сегодня предприниматели испытывают повышенное внимание со стороны банков для открытия расчетных счетов. Ведь с открытием счета вы встанете на расчет-кассовое обслуживание (РКО), а это для банка — золотая жила. Так что проблем с этим шагом возникнуть не должно. Надо лишь помнить, что сведения об открытом (или закрытом) р/c нужно будет обязательно сообщить в налоговую инспекцию.
В любом банке расскажут, какие документы необходимо иметь для открытия расчетного счета. Как правило, это удостоверение личности, свидетельство о регистрации в качестве ИП или ООО, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензии и т.д.
Более подробно перечень заявительных документов можно изучить в инструкции Банка России
Инфографика: Михаил Хозяйкин.