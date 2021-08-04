4 августа
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Потребитель

Как отвечать на звонки «из Центробанка» рассказал специалист

Банк России рассказал о новой тактике телефонных мошенников, пытающихся выведать банковские или персональные данные клиентов банков.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

При этом звонящие представляются сотрудниками Центробанка, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Мошенники звонят клиентам банков, заявляют о будто бы зафиксированной сомнительной операции с их счетами и требуют назвать банковские или персональные данные якобы для отмены операции, при этом выступая от имени сотрудников Центробанка.

Однако Центробанк вообще не работает с физическими лицами, пишет News.ru.

«Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит — это абсолютная неправда», — объяснил специалист.

В случае попыток выведать банковские данные он рекомендует прекратить разговор, перезвонить в банк и уточнить ситуацию в случае необходимости.

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