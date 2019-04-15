Как получить «Чудотеплицу» с большой скидкой или бесплатно

Теплица — необходимая всем вещь в садоводстве, но, как правило, дорогостоящая. И не каждая семья может себе позволить такую покупку. Поэтому, компания «Агроном» решила поддержать многодетных родителей и запустила акцию, в рамках которой семьи могут получить скидку до 100% на « Чудотеплицу ».

Каждая многодетная семья получает гарантированную скидку в 30%, которая увеличивается в соответствии с количеством детей: пять детей — 50%, а если десять — «Чудотеплица» достанется бесплатно!

Чтобы получить товар со скидкой , нужно выполнить всего два условия: Оформить заказ на сайте чудотеплица.рф;

В пункте выдачи товаров предъявить документ , подтверждающий статус многодетной семьи.

Акция проводится с 1 по 30 апреля 2019 года, поэтому затягивать с покупкой не стоит.

«Чудо-теплица». Фото: архив компании «Агроном».

«Наша цель — донести до людей, насколько просто и легко получать экологически чистые овощи. Мы даем людям такую цену, чтобы им было еще легче купить «Чудотеплицу». — Андрей Яковлев, основатель компании.

«Чудотеплица» — это повышение урожайности за счет уникальной, продуманной и удобной конструкции. Это прочный каркас, мобильность и никаких дополнительных расходов: вам не нужно тратиться на пленку, автополив или монтаж, ведь всю конструкцию очень просто собрать самим. А главное, интересно провести время вместе с детьми, ведь для них это просто большой конструктор. Спешите приобрести «Чудотеплицу» в апреле и выращивайте натуральные продукты без хлопот для здоровья всей семьи уже в этом сезоне!