Как преобразовать Word в PDF за пару секунд и несколько кликов

Конвертировать файлы Word в PDF легко, ведь данная процедура производится в автоматическом режиме, по протоколу, оформленному порядка 14-и лет назад.
Часть 1. Зачем вообще нужен формат PDF
Portable Document Format — это формат записи, хранения и передачи текстовой или графической информации, который можно открыть практически на любом устройстве. С его помощью можно размещать внутри программного объекта шрифты, изображения, макеты и даже принципы верстки. PDF обладает статусом общепризнанного международного стандарта в области тиражирования и обмена надежно защищенными электронными документами и бланками. Файлы такого типа характеризуются небольшим размером и стопроцентной самодостаточностью.
В числе ключевых преимуществ «экосистемы» Portable Document Format:
- стандартизированность и популярность — открытие на любых устройствах с любыми операционными системами в первоначальном виде;
- оптимальные размеры создаваемых файлов — размеры документов снижаются за счет уникальных алгоритмов компрессии;
- должная степень безопасности — возможность настройки запретов на внесение изменений, печать, применение электронных подписей и пр.
Для открытия PDF пользователю придется загрузить и установить программу.
Часть 2. Wondershare PDFelement — PDF приложение для самой удобной работы
По задумке программистов из компании Adobe, для чтения, просмотра, редактирования и конвертации Portable Document Format люди должны быть применять программное обеспечение Acrobat Reader. С течением времени сообщество разработало другие, куда более функциональные редакторы. К числу таких относится и Wondershare PDFelement — софт, обладающий многочисленными преимуществами:
- интуитивно понятный интерфейс;
- быстрая и эффективная работа;
- огромное количество функций;
- мультиплатформенный доступ;
- универсальность.
Бесплатный PDF конвертер предназначен для применения в самых разных областях — от образования и здравоохранения до издательского дела, типографии, финансов и IT.
Конвертация Word в PDF
Первая, и наиболее распространенная функция программного обеспечения Wondershare PDFelement — это преобразование документов из Word в PDF. Конвертация выполняется буквально за несколько секунд и пару кликов:
1. Скачиваем, устанавливаем и запускаем софт, пользуясь инструкциями, представленными на официальном сайте.
2. Переходим в раздел «Последние файлы» — здесь будут отображены все ранее открытые документы. Щелкаем по вкладке «Конвертировать».
Есть и другой, не менее удобный способ конвертации. Нужно открыть цифровой бланк, пользуясь программой PDFelement, и отыскать соответствующую кнопку в верхнем навигационном меню. Софт самостоятельно предложит конечный формат перевода файла.
Пакетная обработка PDF
Пакетная обработка — это процесс применения набора сохраненных (предварительно настроенных) операций к одному или нескольким PDF-файлам. Впоследствии, преобразованные объекты, будут сохранены в заданном дисковом пространстве. Для того чтобы превратить, например, сразу 10 документов формата Portable в Word, пользуясь программой Wondershare PDFelement, нужно:
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Скачать, загрузить и установить соответствующий софт, пользуясь инструкциями на сайте.
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Перейти во вкладку «Последние файлы» (левое навигационное меню), и щелкнуть по категории «Пакетная обрабработка»
3. В разделе «Пакетный процесс» выбрать параметр «Конвертировать», для изменения формата нескольких документов одновременно.
4. Переместить бланки, отправляемые на конвертацию, в специальную рамку. Можно воспользоваться клавишей «Добавить файлы».
5. Выбрать нужный выходной формат — Word, Excel, Powerpoint, Epub, JPG и так далее.
6. Указать папку для сохранения результатов — любое свободное дисковое пространство.
Редактирование PDF-документов
Преобразование документов Word в PDF — далеко не единственная функция ПО Wondershare PDFelement. С помощью представленного софта цифровые бумаги можно менять, подвергая их редактированию:
- Запускаем программу, переходим во вкладку «Последние файлы», пользуясь навигационным меню, расположенным слева.
- Открываем документ, в который нужно внести правки. Щелкаем по вкладке «Редактировать».
- Редактируем бланк, применяя привычные инструменты — шрифты, палитру цветов, удаление, добавление картинок и пр.
Выводы
Wondershare PDFelement — это частично платное программное обеспечение, стоимость которого на 50% ниже, по сравнению с софтом Adobe. Здесь есть все функции Acrobat Reader, но за их использование придется платить намного меньше. Базовые инструменты (такие, как конвертация), доступны в бесплатном формате.