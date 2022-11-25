Как преобразовать Word в PDF за пару секунд и несколько кликов

PDF — это единственный формат отображения документов, признанный стандартным. В 1992 году программисты компании Adobe поставили перед собой задачу по созданию такой спецификации структуры данных, которая после открытия на любом устройстве выглядела бы одинаково. Сотрудники известной американской компании с работой справились — они презентовали миру векторный пакет Portable Document Format , предназначенный для хранения и передачи как текстовой, так и графической информации.

Конвертировать файлы Word в PDF легко, ведь данная процедура производится в автоматическом режиме, по протоколу, оформленному порядка 14-и лет назад.

Часть 1. Зачем вообще нужен формат PDF

Portable Document Format — это формат записи, хранения и передачи текстовой или графической информации, который можно открыть практически на любом устройстве. С его помощью можно размещать внутри программного объекта шрифты, изображения, макеты и даже принципы верстки. PDF обладает статусом общепризнанного международного стандарта в области тиражирования и обмена надежно защищенными электронными документами и бланками. Файлы такого типа характеризуются небольшим размером и стопроцентной самодостаточностью.

В числе ключевых преимуществ «экосистемы» Portable Document Format:

стандартизированность и популярность — открытие на любых устройствах с любыми операционными системами в первоначальном виде; оптимальные размеры создаваемых файлов — размеры документов снижаются за счет уникальных алгоритмов компрессии; должная степень безопасности — возможность настройки запретов на внесение изменений , печать , применение электронных подписей и пр.

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Для открытия PDF пользователю придется загрузить и установить программу.

Часть 2. Wondershare PDFelement — PDF приложение для самой удобной работы

По задумке программистов из компании Adobe, для чтения, просмотра, редактирования и конвертации Portable Document Format люди должны быть применять программное обеспечение Acrobat Reader. С течением времени сообщество разработало другие, куда более функциональные редакторы. К числу таких относится и Wondershare PDFelement — софт, обладающий многочисленными преимуществами:

интуитивно понятный интерфейс;

быстрая и эффективная работа;

огромное количество функций;

мультиплатформенный доступ;

универсальность.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Бесплатный PDF конвертер предназначен для применения в самых разных областях — от образования и здравоохранения до издательского дела, типографии, финансов и IT.

Конвертация Word в PDF

Первая, и наиболее распространенная функция программного обеспечения Wondershare PDFelement — это преобразование документов из Word в PDF. Конвертация выполняется буквально за несколько секунд и пару кликов:

1. Скачиваем , устанавливаем и запускаем софт , пользуясь инструкциями , представленными на официальном сайте. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

2. Переходим в раздел «Последние файлы» — здесь будут отображены все ранее открытые документы. Щелкаем по вкладке «Конвертировать». Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Есть и другой, не менее удобный способ конвертации. Нужно открыть цифровой бланк, пользуясь программой PDFelement, и отыскать соответствующую кнопку в верхнем навигационном меню. Софт самостоятельно предложит конечный формат перевода файла.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Пакетная обработка PDF

Пакетная обработка — это процесс применения набора сохраненных (предварительно настроенных) операций к одному или нескольким PDF-файлам. Впоследствии, преобразованные объекты, будут сохранены в заданном дисковом пространстве. Для того чтобы превратить, например, сразу 10 документов формата Portable в Word, пользуясь программой Wondershare PDFelement, нужно:

Скачать , загрузить и установить соответствующий софт , пользуясь инструкциями на сайте. Перейти во вкладку «Последние файлы» ( левое навигационное меню), и щелкнуть по категории «Пакетная обрабработка» Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

3. В разделе «Пакетный процесс» выбрать параметр «Конвертировать», для изменения формата нескольких документов одновременно. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

4. Переместить бланки , отправляемые на конвертацию , в специальную рамку. Можно воспользоваться клавишей «Добавить файлы». Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

5. Выбрать нужный выходной формат — Word , Excel , Powerpoint , Epub , JPG и так далее. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

6. Указать папку для сохранения результатов — любое свободное дисковое пространство.

Редактирование PDF-документов

Преобразование документов Word в PDF — далеко не единственная функция ПО Wondershare PDFelement. С помощью представленного софта цифровые бумаги можно менять, подвергая их редактированию:

Запускаем программу , переходим во вкладку «Последние файлы», пользуясь навигационным меню , расположенным слева. Открываем документ , в который нужно внести правки. Щелкаем по вкладке «Редактировать». Редактируем бланк , применяя привычные инструменты — шрифты , палитру цветов , удаление , добавление картинок и пр.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Выводы

Wondershare PDFelement — это частично платное программное обеспечение, стоимость которого на 50% ниже, по сравнению с софтом Adobe. Здесь есть все функции Acrobat Reader, но за их использование придется платить намного меньше. Базовые инструменты (такие, как конвертация), доступны в бесплатном формате.