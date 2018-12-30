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Как просто рассчитать размер своей надбавки к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР

Как уже сообщал altapress.ru, с 1 января страховые пенсии неработающим гражданам проиндексируют. В отделении ПФР по Алтайскому краю пояснили, как самому рассчитать, какую надбавку к пенсии получат пенсионеры.

Размер надбавки с 1 января 2019 года напрямую зависит от размера пенсии.
Размер надбавки с 1 января 2019 года напрямую зависит от размера пенсии.
pfrf.ru

Индексация страховых пенсий с 1 января 2019 года составила 7,05%. И вот чтобы узнать, насколько с 1 января 2019 года будет проиндексирована ваша страховая пенсия, надо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705.

Пример первый

Неработающий получатель страховой пенсии по инвалидности. Размер пенсии — 9137 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 644,16 рубля и составит 9781,16 рубля.

Пример второй

Неработающий получатель страховой пенсии по старости. Размер пенсии — 13817 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 974,1 рубля и составит 14791,1 рубля.

Как видим, чем больше пенсия, тем больше и надбавка. А среднее повышение страховых пенсий неработающим жителям Алтайского края с 1 января 2019 года составляет 940 рублей.

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