Как просто рассчитать размер своей надбавки к пенсии с 1 января, рассказали в ПФР

Индексация страховых пенсий с 1 января 2019 года составила 7,05%. И вот чтобы узнать, насколько с 1 января 2019 года будет проиндексирована ваша страховая пенсия, надо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705.
Пример первый
Неработающий получатель страховой пенсии по инвалидности. Размер пенсии — 9137 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 644,16 рубля и составит 9781,16 рубля.
Пример второй
Неработающий получатель страховой пенсии по старости. Размер пенсии — 13817 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 974,1 рубля и составит 14791,1 рубля.
Как видим, чем больше пенсия, тем больше и надбавка. А среднее повышение страховых пенсий неработающим жителям Алтайского края с 1 января 2019 года составляет 940 рублей.