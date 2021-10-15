Как в России будут стабилизировать цены на продукты питания

Дополнительная стабилизация цен будет работать на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания», — уверен Мишустин.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев добавил: в стране наблюдается «нехарактерный для данного периода рост цен».
Координировать разработку ценовых улучшений Мишустин поручил первому вице-премьру Андрею Белоусову.
Патрушев говорит, что Минсельхоз в 2022 году планирует выделить 5 дополнительных млрд рублей на поддержку овощеводов. Аграрии смогут получать субсидии — чтобы расширять и модернизировать производство, хранилище и селекционно-семеноводческие центры.
Малые и средние хозяйства обещают поддержать в прямом сбыте продукции.
Кроме того, помогут производителям мяса. Им гарантируют льготы на закупку кормов. Также сообщается о льготных кредитах — их будут предоставлять предприятиям, пострадавшим от африканской чумы и птичьего гриппа.
Меры примут, чтобы «утихомирить» ценовую политику.
Кстати, недавно россиян предупредили о повышении цен на подсолнечное масло.