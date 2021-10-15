Как в России будут стабилизировать цены на продукты питания

3 Как власти дополнительно поддержат производителей и продавцов?

Патрушев говорит, что Минсельхоз в 2022 году планирует выделить 5 дополнительных млрд рублей на поддержку овощеводов. Аграрии смогут получать субсидии — чтобы расширять и модернизировать производство, хранилище и селекционно-семеноводческие центры.

Малые и средние хозяйства обещают поддержать в прямом сбыте продукции.

Говядина. Мясо. СС0

Кроме того, помогут производителям мяса. Им гарантируют льготы на закупку кормов. Также сообщается о льготных кредитах — их будут предоставлять предприятиям, пострадавшим от африканской чумы и птичьего гриппа.

Меры примут, чтобы «утихомирить» ценовую политику.