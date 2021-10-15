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Потребитель

Как в России будут стабилизировать цены на продукты питания

Премьер-министр Михаил Мишустин считает: чтобы сдержать цены на продовольствие в России, нужны дополнительные меры. Какие — рассказываем в разборе altapress.ru.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
1 Для чего «усилят» сдерживание продовольственных цен?

Дополнительная стабилизация цен будет работать на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания», — уверен Мишустин.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев добавил: в стране наблюдается «нехарактерный для данного периода рост цен».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru
2 Кто будет стабилизировать цены на продукты?

Координировать разработку ценовых улучшений Мишустин поручил первому вице-премьру Андрею Белоусову.

3 Как власти дополнительно поддержат производителей и продавцов?

Патрушев говорит, что Минсельхоз в 2022 году планирует выделить 5 дополнительных млрд рублей на поддержку овощеводов. Аграрии смогут получать субсидии — чтобы расширять и модернизировать производство, хранилище и селекционно-семеноводческие центры.

Малые и средние хозяйства обещают поддержать в прямом сбыте продукции.

Говядина. Мясо.
Говядина. Мясо.
СС0

Кроме того, помогут производителям мяса. Им гарантируют льготы на закупку кормов. Также сообщается о льготных кредитах — их будут предоставлять предприятиям, пострадавшим от африканской чумы и птичьего гриппа.

Меры примут, чтобы «утихомирить» ценовую политику.

Кстати, недавно россиян предупредили о повышении цен на подсолнечное масло.

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