Какой мед продают на главной ярмарке в Барнауле и сколько он стоит

Традиционная медовая ярмарка открылась в Барнауле 5 августа. Пчеловоды рассказали корреспонденту altapress.ru, что год идет медовый. Все, кто не попал в число пострадавших от ядохимикатов на рапсе, уже собрали нормальный урожай. Кстати, рапсового меда на ярмарке нет.

Цены на мед не изменились по сравнению с прошлым годом. Самые дешевые сорта стоят 250−300 рублей за 1 кг. В основном это луговое разнотравье. Мед из донника, эспарцета стоит от 400 рублей, из акации — от 500 рублей, таежный, дягилевый мед — от 600 рублей.

Чуть подорожал в этом году только таежный мед, потому что его собрали рекордно мало — его цена 650−700 рублей.

Самый дорогой мед на ярмарке — из молочая. Он темно-коричневый с глубоким насыщенным вкусом. Продавец рассказал, что этот мед привезли из Осетии. Он стоит 1,2 тыс. рублей за килограмм.

Самый необычный мед, который нам дали попробовать, — из кориандра. Его привезли из Краснодарского края, он стоит 600 рублей за килограмм. Этот мед светло-коричневого цвета, а по вкусу напоминает одноименную пряность.

Сейчас на ярмарке работает около 30 палаток. Кроме меда, там можно купить восточные сладости российского производства, алтайские травы, сушеные грибы. 14 августа на ярмарке состоится праздник «Медовый Спас».