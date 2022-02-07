Карьерные горизонты: «Сибирь-Полиметаллы» готовит кадры

В 2021 году более 1700 сотрудников АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошли профессиональную переподготовку, повысили свою квалификацию, обучились по программам Бизнес-системы УГМК, получили диплом о среднем специальном или высшем образовании. Амбициозные планы по наращиванию мощностей и реализация крупного инвестпроекта «Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд» сподвигли компанию усилить работу по подготовке кадров.

В настоящее время на предприятии реализуется крупный инвестиционный проект, в рамках которого ведется реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики и строительство горнодобывающего комплекса Корбалихинского рудника. С выходом на новую мощность — переработку руды в объеме 1,5 млн тонн — компании потребуются как опытные, квалифицированные специалисты, так и молодые, начинающие свой трудовой путь рабочие.

— На предприятии функционирует учебный центр, который ведет подготовку кадров и выстраивает траекторию карьерного роста для каждого сотрудника. Будущих работников мы начинаем готовить, в том числе, со школьной скамьи. Так, с обучающимися школ городов Змеиногорска и Рубцовска проводится профорентационная работа. Благодаря ей ребята знакомятся с профессией горняка в ходе классных часов, занимаются углубленным изучением физики и математики, посещают предприятие с экскурсиями. В прошлом году более 60 учащихся выпускных классов побывали на Зареченской обогатительной фабрике, где перерабатывается полиметаллическая руда с Восточно-Зареченского месторождения и Корбалихинского рудника, — говорит начальник учебного центра Татьяна Ридных.

Предприятие сегодня заинтересовано в квалифицированных специалистах различного профиля: электриках, механиках, проходчиках, горнорабочих, маркшейдерах, слесарях, машинистах и многих других. В рамках реализации целевых программ обучения «Сибирь-Полиметаллы» сотрудничает с Техническим университетом УГМК, Уральским государственным горным университетом, Томским политехническим университетом, Рубцовским индустриальным институтом и Рубцовским аграрно-промышленным техникумом. В 2021 году в техникуме открылись новые направления: «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка полезных ископаемых». Тем самым расширился спектр профессий как для выпускников школ, так и для повышения квалификации действующих работников. В настоящее время в техникуме по договорам о целевом обучении получают профессию 46 студентов. В дальнейшем выпускники учебного заведения будут трудоустроены на предприятие.

Сотрудники развивают свои компетенции и внутри компании. Все без исключения участвуют в процессе трансформации предприятия, а значит, получают новые знания, обучаясь по программам Бизнес-системы УГМК. Благодаря этому любой сотрудник может предложить свою идею и таким образом усовершенствовать работу, повысить эффективность предприятия.