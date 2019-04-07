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140 кастетов, дубинок и нунчак изъяли в Новосибирске из посылок

В одной из посылок инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста нашил сразу 21 кастет, сообщает пресс-служба Сибирской таможни. С начала года здесь изъяли из посылок 140 кастетов, дубинок и нунчак.

Кастет.
Кастет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Посылку с 21 кастетом заказал житель Рязани из Китая. Зачем ему такое количество, предстоит выяснить местным правоохранительным органам.

Геннадий Шахов,
начальник Новосибирского почтового таможенного поста:

Необъяснимая страсть некоторых людей к обладанию холодным оружием толкает на различные ухищрения. Зарубежные отправители прячут кастеты в плюшевых игрушках, изготавливают из особого материала черного цвета в надежде, что их не обнаружит сканер и металлоискатель, но опытные таможенники все равно не пропустят подозрительный предмет. В основном в посылках находятся единичные экземпляры оружия, реже по две штуки или три.

Некоторые кастеты золотистого цвета. Таможенники предполагают, что такие вещи люди приобретают как сувениры. Но кастеты относятся к боевому оружию, и перемещать их через границу нельзя.

В системе отслеживания по трек-номеру таким посылкам выставляется статус «задержано таможней». Оружие, заказанное за границей, граждане не получат.

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