Барнаулец устроил стрельбу в Новосибирской области и ранил двух человек

По данным ведомства, днем 21 мая на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Петровский Ордынского района поссорились две группы мужчин.

— В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонентов. В результате двое мужчин в возрасте 50 и 52 лет получили травмы, им была оказана медицинская помощь, — отмечают в ведомстве.

Стрелок скрылся на автомобиле. Вскоре подозреваемого задержали по месту жительства в Барнауле. Во время обыска у него обнаружили и изъяли два травматических пистолета, кастеты и другие предметы. Выяснилось, что причиной конфликта стал имущественный спор.

Мужчину заключили под стражу, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.