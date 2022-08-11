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11 августа
День строителя
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Потребитель

Керамогранитно надежно! Коллектив компании «Стройклассика» поздравляет клиентов с Днем строителя

Для строительного рынка сегодня как никогда на первый план выступают такие качества предприятий, как стабильность, честность, выполнение своих обязательств. Всё это присуще «Стройклассике» — компании, которая более 20 лет поставляет отделочные материалы на территории Алтайского края. Наши партнёры могут не сомневаться, что получат современные материалы в срок и по доступной цене. Конечно, начало года выдалось тяжелым, произошли некоторые изменения по ассортименту товара, происходит замещение одних брендов другими, но этот процесс можно трактовать как обновление — в позитивном ключе.

Коллектив.
Коллектив.
Компания «Стройклассика»

Из неприятных моментов хотелось бы отметить тот факт, что практически все фабрики были вынуждены поднять розничные цены на продукцию на 20−30−50%. Однако крупное повышение затронуло в основном сегмент сантехники. По керамической плитке и керамическому граниту ситуация более стабильна: за первое полугодие завод «Италон» нарастил производство и практически нивелировал весенний дефицит некоторых коллекций.

Сейчас наш шоу-рум — третий по размерам в России, в котором есть более 50 готовых дизайнерских решений — функционирует на полную мощность, в наличии на складе представлены практически все новинки и актуальные дизайны, мы сделали свои складские запасы ещё больше!

Также мы обновили экспозицию по уже привычным брендам и открываем для своих покупателей новые: Laparet, Laminam, фабрики Узбекистана и Казахстана, которые предлагают свежие дизайны по очень привлекательным ценам. Все новинки можно посмотреть в нашем салоне.

Существовал небольшой дефицит отдельных позиций по сухим строительным смесям, однако фабрика Henkel уже работает в этом направлении, так что есть повод оптимистично смотреть в будущее.

Что касается сантехники, то здесь процесс обновления идёт более бурно. В первые два месяца ушли многие зарубежные компании, цена на остатки их продукции выросла на 50−60%, вызвав небывалый ажиотаж. Из крупных фабрик только бренду Roca удалось выкупить франшизу и сделать свою продукцию полностью российской, ожидаем таких же событий от других фабрик, которые имеют заводы на территории РФ. Также стабильно обстоят дела у фирмы Vitra, хотя логистика поставок увеличилась как по времени, так и по стоимости. Некоторые поставщики используют для доставки третьи страны, что тоже делает возможным заказать итальянские смесители и унитазы. В сложившейся ситуации на рынок пришли многочисленные бренды Китая, которые мы тщательно отбираем по признаку качества и ассортимента, в результате сформируется список надёжных поставщиков в среднем ценовом сегменте: нам будет чем укомплектовать вашу ванну.

С «Стройклассикой» ремонт будет приятным и беспроблемным. По-прежнему!

Адрес: Барнаул, пр-т Строителей, 56Б

Телефон: +7 (3852) 22-31-41

Почта: ssm@sklassik.ru, info@sklassik.ru

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