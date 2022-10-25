25 октября
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Потребитель

KFC переименуют в России: что об этом известно

Рестораны KFC в России постепенно переименуют в Rostic’s, пишет «Ъ».

KFC
KFC
www.skyscrapercity.com

«КоммерсантЪ» передает, что американский холдинг Yum! Brands начал передавать российский бизнес, включая 70 закусочных KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру.

Кто купил бренд, тоже стало известно. Это ижевская компания «Фуд-сервис». Сумма сделки могла составить около 1,3 миллиарда рублей.

Называться сеть ресторанов будет Rostic’s. Такое имя выбрали не случайно, «Ростик'с» в России открыли в 1993 году рестораны, а концепцию позаимствовали у KFC. В 2000-х Yum! Brands выкупил «Ростик'с» и объединил его с KFC.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» повысят цены на некоторые категории бургеров.

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