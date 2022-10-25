KFC переименуют в России: что об этом известно

«КоммерсантЪ» передает, что американский холдинг Yum! Brands начал передавать российский бизнес, включая 70 закусочных KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру.
Кто купил бренд, тоже стало известно. Это ижевская компания «Фуд-сервис». Сумма сделки могла составить около 1,3 миллиарда рублей.
Называться сеть ресторанов будет Rostic’s. Такое имя выбрали не случайно, «Ростик'с» в России открыли в 1993 году рестораны, а концепцию позаимствовали у KFC. В 2000-х Yum! Brands выкупил «Ростик'с» и объединил его с KFC.
Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» повысят цены на некоторые категории бургеров.