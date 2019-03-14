Главный кинолог России предложил ввести школы для владельцев собак по типу автошкол

Даже «диванные» маленькие собачки могут быть опасными, считает глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев. Поэтому эксперт предлагает ввести в стране обязательные школы для собак и их владельцев, пишет РИА Новости.

Ранее в МВД создали список потенциально опасных собак, с которыми везде запрещено гулять без намордников. Туда предложили внести 69 пород вроде бультерьеров и кавказских овчарок. По словам Дементьева, опасной может быть даже такса.

Электрон Дементьев,

глава Национальной российской кинологической ассоциации:

Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15−17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба.

Как говорит кинолог, проблему опасных собак намордником не решить. Нужно создавать специальные школы для владельцев таких животных. Вроде тех, в которых учатся начинающие водители. Человек должен в такой школе получить своего рода права на владение собакой. Для этого он должен научиться грамотно управлять животным и сдать нормативы вместе с собакой, которая обязана уметь слушаться хозяина.

Электрон Дементьев,

глава Национальной российской кинологической ассоциации: