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«Киномир» подтвердил официальную отмену фильма «Бэтмен» и рассказал, как вернуть деньги за билет

Фильм «Бэтмен» не выйдет в прокат 2 марта, сообщили в «Киномире». В сети кинотеатров рассказали пользователям, как вернуть деньги за заранее купленные билеты.

Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма "Бэтмен"
kinopoisk.ru

«К сожалению, киностудия Warner Bros. отменила прокат фильма „Бэтмен“ в России. Мы ждали официального подтверждения, и сейчас готовы сказать точно: завтра „Бэтмен“ НЕ выйдет в кино», — сообщил «Киномир» в своих соцсетях.

Как рассказали в компании, деньги за билеты, купленные онлайн на сайте или в приложении, будут возвращены автоматически. Срок возврата зависит от банка и обычно составляет 3−5 дней, в редких случаях до 45 дней.

Если билет был приобретен в кассе, то для возврата нужно заехать в кинотеатр и написать заявление на возврат. При себе необходим паспорт.

Напомним, 1 марта студии Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России. Премьера перезапуска «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном должна была состояться 2 марта, «Морбиуса» с Джаредом Лето — 24 марта.

Американская компания Walt Disney Company также объявила о приостановке поставок фильмов и мультфильмов в российские кинотеатры — в частности, они не выпустят в прокат мультфильм «Я краснею».

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