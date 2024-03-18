Киоски будущего. В Минпромторге озаботились возвращением печатных газет в массы

Минпромторг в феврале посовещался с представителями медиаиндустрии и крупных российских торговых сетей и решил: печатных газет в магазинах должно быть больше. Теперь ритейлерам предстоит договориться с дистрибьютерами и издателями о расширении сотрудничества. Следующие в очереди за поддержкой сверху, вероятно, киоски, которых в стране и в Алтайском крае в частности становится все меньше, но которые по-прежнему остаются востребованными у читателей.

Как вернуть газеты

На совещании присутствовали представители таких сетей как «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Ашан» и др. На повестке стоял вопрос распространения печатных СМИ в магазинах. По словам председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, какие-то торговые точки уменьшили количество изданий на своих прилавках, а в каких-то они и вовсе пропали.

Ритейлерам поручили наладить контакты со СМИ и совместно придумать, как вернуть газеты в магазины. Иначе власти будут вынуждены законодательно закрепить за периодикой места на полках, пригрозил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Газеты. unsplash.com.

Данил Алтухов, гендиректор акционерных обществ «Союзпечать-Алтай» и «Инфодом», которые контролируют продажи около 90% печатных СМИ за Уралом, считает, что до киосков защита государства тоже доберется.

Проблемы сетей

О киосках на совещании не заговорили, хотя, когда тему только поднимали (в январе этого же года), в письме на имя президента РФ говорилось и об их поддержке. Данил Алтухов объясняет:

— В сетевом ритейле количество скопившихся проблем было объективно больше на момент проведения совещания, поэтому за их решение взялись в первую очередь. Но в контексте поставленной государством задачи речь наверняка пойдет и про киоски.

Киоск. altapress.ru

— А какие проблемы есть у киосковых сетей?

— За последние 10 лет их количество в Сибири, да и по стране в целом, сократилось более чем в два раза. Конечно, тиражи печатных СМИ тоже падают, но дело не в том, что читателей становится меньше. Зачастую причина кроется в низкой доступности прессы. Человек не всегда пойдет за любимой газетой куда-то далеко. Если он не встретит киоск по пути, то, вероятно, просто пойдет в интернет или найдет другой способ почитать свежие новости.

Мы бы ставили больше точек, но некоторые из них и без того расположены на инженерных сетях, чего делать нельзя. Сегодняшнее законодательство этого не позволяет, хотя раньше было можно. В итоге киоски и павильоны сносят, а нам предлагают компенсационное место. Но будет ли новое место таким же проходимым – большой вопрос.

"Роспечать-Алтай". Олег Богданов

— Проходимость одних киосков как-то влияет на другие точки?

— Да, конечно. Сеть работает так: часть киосков – прибыльная, а часть – убыточная. Первая содержит вторую. Если мы уберем прибыльные киоски, то отрубим и все остальные, которые тоже необходимы читателю. Поэтому в идеале нужно охватить все возможные точки: и в популярных местах, и просто в удобных людям.

Доступность — востребованность

— Почему важна доступность именно печатных изданий?

— Во-первых, чиновники стали очень часто говорить о доступности интернета, но все реже – о доступности печатных СМИ. А это – две части одного целого, что, вообще-то, закреплено в Конституции – беспрепятственный доступ граждан к получению достоверной информации.

Во-вторых, кроме печатной прессы, в киосках представлены еще и книги, и детские издания. Это - ассортимент, который в очень ограниченном количестве представлен в ритейле и в «Почте России», которая тоже реализует значительный объем газет. Когда дети черпают информацию через интернет, достаточно тяжело понять и проконтролировать, какая повестка их окружает. Печатные издания помогают решить эту проблему.

Киоск. altapress.ru

— Если печатная пресса будет доступна, она будет востребована?

— Несомненно. Киоски, которые у нас сохранились, на сегодняшний день продают даже больше газет, чем раньше. Количество тиражей в некоторых точках не только сохранилось, но и выросло. Вопрос, опять же, в том, встретит ли человек по пути павильон. Если да – скорее всего, он купит прессу.

Павильоны будущего

— С ритейлерами поговорили – они должны дать зеленый свет газетам на своих полках. А что нужно, чтобы поддержать киоски?

— Минпромторг уже рассчитывал, сколько должно быть нестационарных торговых объектов (то есть киосков) на каждые 10 тыс. населения – минимум шесть. Но этот норматив не работает. Мы делали запросы властям, в которых объясняли, что киосков у нас меньше, чем положено, но это ни к чему не приводило. Поэтому нужно вводить строгий контроль за соблюдением нормы.

Киоск. altapress.ru

Также можно было бы принять мораторий на снос киосков. И прописать дополнительные меры господдержки.

В любом случае, мы стремимся к постройке современных киосков, киосков будущего, с точками доступа Wi-Fi и не только. Это сегодня требует значительных средств. Для того, чтобы предприниматели могли их вкладывать, муниципальные власти и местные законодатели должны дать нам уверенность в том, что киоскам прессы ничего в перспективе не угрожает. Пока, к сожалению, такой уверенности у меня нет.

От редакции Когда мы брали это интервью, то узнали, что 19 марта в Минпромторге РФ состоится очередное совещание под председательством заместителя министра Виктора Евтухова на тему поддержки распространения печатных СМИ. Правительство свое слово держит.

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