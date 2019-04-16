Киргизия обещает отправить в Алтайский край дешевые яблоки и груши

Министр сельского хозяйства Киргизии Нурбек Мурашев заявил, что осенью в Алтайский край готовы направить до двух тысяч тонн яблок и груш по низкой цене, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Киргизия готова продавать груши и яблоки жителям края по цене 25−28 рублей за килограмм. Об этих планах Нурбек Мурашев рассказал Александру Лукьянову, зампредседателя правительства Алтайского края.

«Мы понимаем, как цена складывается, должно быть обратное плечо: лесоматериалы идут сюда, а обратно транспорт мог бы загружаться фруктами. Я уже не говорю про черешню, лук или картофель», — отметил Лукьянов.

Отметим, что по данным Росстата, средняя цена за килограмм груш в Алтайском крае составляет 130 рублей, яблок — 97 рублей.

Делегация Алтайского края с визитом в Киргизию приехала 14 апреля. 16 апреля алтайские компании представят свои товары на выставке продуктов питания и напитков FoodExpo-2019.

Ранее сообщалось, что новоалтайская компания «Моквин» готова поставлять в Киргизию тысячи аккумуляторов и перерабатывать весь объем отходов свинца в этой стране.