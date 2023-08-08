8 августа
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Клиенты "Алтайэнергосбыта" получают кешбэк при оплате счетов картой "Мир"

Оплачивайте электроэнергию картой «Мир» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» и получайте кешбэк*!

Клиенты "Алтайэнергосбыта" получают кешбэк при оплате счетов картой "Мир".
Клиенты "Алтайэнергосбыта" получают кешбэк при оплате счетов картой "Мир".
Источник: компания "Алтайэнергосбыт".

Для участия в акции необходимо:

  • зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы, активировать акцию на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!», на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении;
  • оплачивать коммунальные услуги зарегистрированной картой «Мир» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» на сайте lkfl.altaiensb.com или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на вашем смартфоне.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Срок проведения акции с 15.06.2022 г. до 31.12.2023 г.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: clck.ru/qi8BB

* Кешбэк – частичный возврат денежных средств. Начисляется от любой суммы оплаты. Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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  • АО "Алтайэнергосбыт"

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