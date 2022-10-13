Самыми основными развлечениями для человека с древних времён являются книги и музыка. Книги, правда, частично уступили место компьютеру. Но это только частично.

Чтение книг обязательно вернётся в нашу жизнь. Книжное богатство, которое человечество накопило за время своего существования, не может исчезнуть бесследно. Кто не любит читать, тот не знает, что такое любимая книга.

Такие люди сильно лишают себя радости. Нежное чувство к книге появляется обычно в детстве, когда маленький человечек вдруг узнает что-то совершенно новое, важное из какой-нибудь невзрачной на первый взгляд книги. Нежность не исчезает с годами, а только усиливается. Эта книжечка часто становится самым любимым предметом.

Так что книги не только развлекают, но и дарят новые впечатления и мысли, помогают во время болезни, отвлекают, заставляют забыть о болезни и думать совсем о другом, что способствует выздоровлению. Книга не будет лишней даже во время длительной поездки.

Помимо книг, источником радости, конечно же, является и музыка. Слушать новинки музыки — одно удовольствие. Музыка наполняет свободное время красотой, помогает организму восстановиться после болезней и снимает стресс. Однако радость от музыки ещё предстоит пробудить, потребуется некоторая работа, чтобы действительно научиться понимать музыку.

У вас наверняка уже есть любимые песни, композиции, мелодии. Вы уже наверняка знаете, какую скачать музыку в Интернете. Тогда мы идем дальше и начинаем читать о музыке, слушать разную музыку, думать о жанрах, тенденциях и направлениях. Освоив эти ранние этапы, мы учимся понимать классическую музыку. Здесь вы найдёте такой кладезь радостей, наслаждения, о которых вы даже не догадывались.

Убедитесь, что музыка живёт в душе. Тогда она непременно будет жить там свою жизнь, в любой момент вдруг зазвучит где-то в твоём сердце, ты услышишь чудесные мелодии Эдварда Грига, Фредерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха. А в другой раз вдруг раздадутся звуки джаза или волшебные голоса Муслима Магомаева, Фрэнка Синатры, Леонида Утесова. Обязательно придёт время познакомиться с великими — Бетховеном, Рахманиновым, Чайковским. Музыка — это радостный новый мир. Источник удовольствия. Музыка — это не просто удовольствие, она помогает жить, она гораздо сильнее других радостей жизни воздействует на самые глубокие области человеческого мозга. Если вы любите слушать песни и мелодии, значит вы умеете наслаждаться жизнью!

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