18 августа
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Потребитель

Кофейня Starbucks в России сменила название

Первая кофейня, которая откроется на базе покинувшей Россию американкой сети Starbucks, начнет работу под новым названием. Об этом сообщает РИА Новости.

Starbucks.
Starbucks.
CC0

Так, у флагманской точки в Москве на Новом Арбате уже появилась новая вывеска. Как следует из надписи, сеть кофеен теперь будет называться Stars Сoffee.

Сменился и логотип. На смену русалке пришла девушка в кокошнике.

Открытие флагманской кофейни запланировано на сегодня — 18 августа.

Ранее сообщалось, что музыкант Тимати выкупил все российские активы американской сети кофеен Starbucks. Совладельцем кофеен стал ресторатор Антон Пинский.

Напомним, Starbucks открыли в Москве в 2007 году. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте 2022 года.

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