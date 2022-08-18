Кофейня Starbucks в России сменила название

Так, у флагманской точки в Москве на Новом Арбате уже появилась новая вывеска. Как следует из надписи, сеть кофеен теперь будет называться Stars Сoffee.
Сменился и логотип. На смену русалке пришла девушка в кокошнике.
Открытие флагманской кофейни запланировано на сегодня — 18 августа.
Ранее сообщалось, что музыкант Тимати выкупил все российские активы американской сети кофеен Starbucks. Совладельцем кофеен стал ресторатор Антон Пинский.
Напомним, Starbucks открыли в Москве в 2007 году. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте 2022 года.