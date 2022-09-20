20 сентября
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Потребитель

Кофточки, пока — и точка. В H&M сообщили, когда бренд закроет магазины в Сибири и на Дальнем Востоке

Бренд одежды H&M закроет порядка 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

H&M в ТРЦ Galaxy.
H&M в ТРЦ Galaxy.
Анна Зайкова.

Как утверждает издание, H&M будет сворачивать торговлю постепенно. Сначала закроются наименее рентабельные отделы.

Ранее сообщалось, что H&M привозит новые коллекции из Казахстана в РФ, чтобы как можно дольше удерживать бизнес в стране. Однако позже эту информацию опровергли.

Кстати, стало известно, что H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy закроют 26 сентября. Сейчас там продают вещи со скидкой в 50%.

А еще выстраиваются гигантские очереди — до 30 метров. Подробнее об этом — в фоторепортаже altapress.ru.

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