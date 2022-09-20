Как утверждает издание, H&M будет сворачивать торговлю постепенно. Сначала закроются наименее рентабельные отделы.
Ранее сообщалось, что H&M привозит новые коллекции из Казахстана в РФ, чтобы как можно дольше удерживать бизнес в стране. Однако позже эту информацию опровергли.
Кстати, стало известно, что H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy закроют 26 сентября. Сейчас там продают вещи со скидкой в 50%.
А еще выстраиваются гигантские очереди — до 30 метров. Подробнее об этом — в фоторепортаже altapress.ru.