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21 мая 16°C

Когда дадут горячую воду в Барнауле и Бийске

Гидравлические испытания телпосетей в Бийске и Барнауле начались 14 мая, а днем ранее жители остались без горячей воды. Напоминаем, когда воду дадут и у кого снова отключат.

Резиновая уточка в ванне.
Резиновая уточка в ванне.
stranamam.ru

Гидравлические испытания теплосетей в обоих городах продлятся до 22 мая, а с 23 мая предприятия должны будут приступить к ремонту поврежденных участков. Воду и Бийске, и Барнауле должны дать 5 июня.

Напомним, до 5 июня без горячей воды находятся барнаульцы, чьи дома входят в контур ТЭЦ-3.

Кто попадает под контур ТЭЦ-3 в Барнауле

  • Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
  • Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
  • Железнодорожный район — улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;
  • В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Контур ТЭЦ-2 отключат с 17 июня по 10 июля.

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле

  • Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
  • Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
  • В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

Ранее altapress.ru рассказывал, где можно помыться, если дома нет горячей воды.

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