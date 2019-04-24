В алтайском ПФР рассказали, кто и какую доплату к пенсии получит в мае

Более 106 тысяч неработающих пенсионеров Алтайского края получат доплату к майской пенсии. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в апреле в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и"О прожиточном минимуме в РФ", сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Сколько доплатят пенсионерам

Доплата к пенсии индивидуальная, в среднем она составит 313,40 рублей в месяц, пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Важно еще и другое: новые положения распространяются на период с 1 января 2019 года. Следовательно, в мае разово люди на руки получат сумму с учетом проведенных индексаций с 1 января. То есть за пять месяцев.

Вместе с майской пенсией доплату получат 106 271 пенсионер Алтайского края. Не забывайте: речь идет о неработающих пенсионерах.

Не все заметили

Напомним, с чем связаны изменения. 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,05%. В феврале на 4,3% проиндексированы и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). А в апреле на 2% увеличили пенсии по гособеспечению.

Однако не все пенсионеры увидели прибавку или сочли ее существенной, хотя индексация в 7,05% — это почти в два раза выше уровня инфляции за 2018 год. Но изменения в законы позволили поменять эту ситуацию.

Как было раньше

До этих изменений правила были такие. Если пенсия вместе с соцвыплатами не дотягивает до регионального прожиточного минимума (ПМ) пенсионера, ему добавляют федеральную социальную доплату (ФСД). Вместе с ФСД сумма, которую получит пенсионер, должна быть равна ПМ пенсионера — в Алтайском крае с 1 января 8669 рублей.

К чему приводил такой механизм? К тому, что каждая новая индексация пенсии или ЕДВ пропорционально уменьшала ФСД.

«В итоге общая выплата пенсионера даже после индексации могла не измениться», — сказала замуправляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Точнее, почти не измениться: ПМ пенсионера в 2018 году составлял 8 543 рублей, в 2019-м он увеличился на 126 рублей. Вот, собственно, и вся прибавка, которую могли заметить пенсионеры с маленькими пенсиями.

Новые правила расчета

Теперь социальную доплату к пенсии рассчитывают по-новому.

Шаг первый. Сначала доходы пенсионера (пенсии+соцвыплаты+некоторые другие меры господдержки) доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума.

Шаг второй. Затем к ним прибавляется сумма индексации.

Таким образом, добавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает ФСД. А пенсионеры получат доплату.

В среднем ФСД в Алтайском крае составит с 1 мая 1 656,33 рублей, также пояснили в ПФР по Алтайскому краю.