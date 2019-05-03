Когда и на сколько отключат горячую воду в Барнауле

Отключение горячей воды в Барнауле
- По контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключат с 13 мая по 5 июня.
- По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 17 июня по 10 июля.
Кто попадает под контур ТЭЦ-3 в Барнауле
- Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
- Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
- Железнодорожный район — улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;
- В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Испытывать теплосети по контуру ТЭЦ-3 планируют с 13 по 22 мая, а с 23 мая по 5 июня, если понадобится, приступят к ремонту.
Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле
- Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
- В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
- В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
Испытания по контуру ТЭЦ-2 закончатся 26 июня, а ремонт будут проводить в период с 27 июня по 10 июля.
Зачем отключают горячую воду
По словам Александра Гросса, директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле, гидравлические испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне.