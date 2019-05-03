Когда и на сколько отключат горячую воду в Барнауле

С 13 мая в Барнауле специалисты Сибирской генерирующей компании приступят к проведению гидравлических испытаний теплосетей на прочность и плотность. Из-за этого горячую воду отключат сначала по контуру ТЭЦ-3, а после по контуру ТЭЦ-2. Рассказываем, сколько дней не будет воды и какие дома попадают под отключение.

Отключение горячей воды в Барнауле

По контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключат с 13 мая по 5 июня.

По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 17 июня по 10 июля.

Кто попадает под контур ТЭЦ-3 в Барнауле

Индустриальный район — в границах улиц Трактовая , Павловский тракт , Попова , Антона Петрова , Малахова , Власихинская , поселки Новосиликатный и Спутник;

Павловский тракт Попова Антона Петрова Малахова Власихинская поселки Новосиликатный и Спутник; Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова , Солнечная Поляна , Юрина , Георгия Исакова , Малахова , 2-я Северо-Западная и Советской Армии;

Солнечная Поляна Юрина Георгия Исакова Малахова 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район — улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;

В центральной части города — улицы Папанинцев , Челюскинцев , Молодежная , Ядринцева , проспектах Строителей и Социалистический , а также в периметре улиц Папанинцев , Ядринцева , Партизанская , Красноармейский , Гоголя , Комсомольский , Партизанская , Ленина , Димитрова.

Испытывать теплосети по контуру ТЭЦ-3 планируют с 13 по 22 мая, а с 23 мая по 5 июня, если понадобится, приступят к ремонту.

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле

Дома в границах улиц Малахова , Юрина , Солнечная Поляна , проспект Космонавтов;

Юрина Солнечная Поляна проспект Космонавтов; Проспект Космонавтов , Малахова , Глушкова , Тимуровская , Петра Сухова , Горно-Алтайская и Северо-Западная;

Малахова Глушкова Тимуровская Петра Сухова Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка , микрорайоны ВРЗ и Восточный;

микрорайоны ВРЗ и Восточный; Проспект Ленина , улицы Северо-Западная , Георгия Исакова , Советской Армии , Матросова , Кулагина , проспект Калинина и улица Чеглецова.

улицы Северо-Западная Георгия Исакова Советской Армии Матросова Кулагина проспект Калинина и улица Чеглецова. В центральной части города — на проспекте Ленина , улицах Новоугольная и Профинтерна , проспектах Строителей и Социалистический , улице Молодежная;

улицах Новоугольная и Профинтерна проспектах Строителей и Социалистический улице Молодежная; В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский , улиц Димитрова , Чкалова , Кирова и Трудовой.

Испытания по контуру ТЭЦ-2 закончатся 26 июня, а ремонт будут проводить в период с 27 июня по 10 июля.

Зачем отключают горячую воду

По словам Александра Гросса, директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле, гидравлические испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне.