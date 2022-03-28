Когда в России стабилизируются поставки бумаги, рассказали в Минпромторге

Поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, рассказали в Минпромторге. Спрос на эту продукцию полностью закроют отечественные производители, и дефицита не будет.

«Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля», — цитирует Минпромторг официальный Telegram-канал «Объясняем.рф».

В ведомстве уточнили, что сейчас в России три крупных производителя офисной бумаги. Они поставляли товар за рубеж и обеспечивали им внутренний рынок.

«С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», — также добавили в Минпромторге.

Ранее ученые предложили делать бумагу из опасного борщевика.