Кому именно и на сколько поднимут пенсии в Алтайском крае с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии ждет индексация. Повышение в Алтайском крае коснется почти 80 тысяч пенсионеров, рассказали в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда России.

На 2% выплату вырастут поднимут 77 766 пенсионерам, включая 72 600 получателей социальных пенсий.

Кроме того, повысят пенсии военнослужащих и членов их семей, ветеранам, блокадникам, тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

Также повысятся размеры иных социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий:

Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 288 и на 292 рублей соответственно , после повышения их размер составит 14 705 рублей и 14 900 рублей.

после повышения их размер составит 14 705 рублей и 14 900 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих , проходивших военную службу по призыву , вырастет на 270 рублей — до 13 746 рублей , по случаю потери кормильца семьям военнослужащих — на 232 рубля — до 11 852 рублей.

проходивших военную службу по призыву вырастет на 270 рублей — до 13 746 рублей по случаю потери кормильца семьям военнослужащих — на 232 рубля — до 11 852 рублей. Средний размер дополнительного материального обеспечения людей , имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией , вырастет на 346 рублей и составит в среднем 17 652 рубля.

Всего в Алтайском крае расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят свыше 15 млн рублей в месяц (это более 141 млн рублей до конца года).

Ранее в пенсионном фонде рассказали, что к 1 мая выплатят надбавку к пенсии малообеспеченным неработающим пенсионерам, о которой заявил президент России Владимир Путин.