Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта 0°C

Кому именно и на сколько поднимут пенсии в Алтайском крае с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии ждет индексация. Повышение в Алтайском крае коснется почти 80 тысяч пенсионеров, рассказали в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда России.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

На 2% выплату вырастут поднимут 77 766 пенсионерам, включая 72 600 получателей социальных пенсий.

Кроме того, повысят пенсии военнослужащих и членов их семей, ветеранам, блокадникам, тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

Также повысятся размеры иных социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий:

  • Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 288 и на 292 рублей соответственно, после повышения их размер составит 14 705 рублей и 14 900 рублей.
  • Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 270 рублей — до 13 746 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих — на 232 рубля — до 11 852 рублей.
  • Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 346 рублей и составит в среднем 17 652 рубля.

Всего в Алтайском крае расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят свыше 15 млн рублей в месяц (это более 141 млн рублей до конца года).

Ранее в пенсионном фонде рассказали, что к 1 мая выплатят надбавку к пенсии малообеспеченным неработающим пенсионерам, о которой заявил президент России Владимир Путин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость