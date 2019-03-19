В алтайском Пенсионном фонде рассказали, когда выплатят «путинскую» надбавку к пенсии

Надбавку к пенсии малообеспеченным неработающим пенсионерам, о которой заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, выплатят до 1 мая. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов. Он также рассказал, как будет рассчитана эта надбавка.

Как мы уже не раз сообщали, не все неработающие пенсионеры почувствовали индексацию пенсий с 1 января — плюс 7,05%, так как их пенсия даже с учетом индексации оказалась меньше прожиточного минимума пенсионера.

В итоге как до, так и после индексации пенсии сумма, которую люди получали через Пенсионный фонд, не превысила этот прожиточный минимум.

Владимир Путин поставил задачу провести для этой категории пенсионеров индексацию на 7,05% сверх прожиточного минимума. Борис Трофимов сообщил, что необходимые расчеты уже сделаны. Увеличение будет индивидуальным (так как размер пенсии у всех разный), в среднем «президентская» надбавка составит 430 рублей.

Алгоритм перерасчета до конца пока не определен, известно лишь, что перерасчет сделают с 1 января 2019 года. И до 1 мая все выплаты должны быть сделаны, пояснил Борис Трофимов.

На выплаты алтайским пенсионерам, получающим небольшие пенсии, потребуется дополнительно 450 млн рублей. Добавку дадут 90,2 тыс неработающим пенсионерам Алтайского края. Всего на 1 января 2019 года в крае было 766,6 тыс пенсионеров.

Трофимов также ответил на вопрос, что за люди получают небольшую пенсию.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Это наши люди. И я категорически против делить людей на тех, кто много работал или мало работал. Человек формировал свои пенсионные права еще в советское время, не задумывался о стажевых и стоимостных характеристиках. Есть люди, которые много посвятили семье, у них недостаточно баллов. Словом, у каждого из них своя индивидуальная история формирования пенсионных прав.

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