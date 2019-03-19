В алтайском Пенсионном фонде рассказали, когда выплатят «путинскую» надбавку к пенсии

Как мы уже не раз сообщали, не все неработающие пенсионеры почувствовали индексацию пенсий с 1 января — плюс 7,05%, так как их пенсия даже с учетом индексации оказалась меньше прожиточного минимума пенсионера.
В итоге как до, так и после индексации пенсии сумма, которую люди получали через Пенсионный фонд, не превысила этот прожиточный минимум.
Владимир Путин поставил задачу провести для этой категории пенсионеров индексацию на 7,05% сверх прожиточного минимума. Борис Трофимов сообщил, что необходимые расчеты уже сделаны. Увеличение будет индивидуальным (так как размер пенсии у всех разный), в среднем «президентская» надбавка составит 430 рублей.
Алгоритм перерасчета до конца пока не определен, известно лишь, что перерасчет сделают с 1 января 2019 года. И до 1 мая все выплаты должны быть сделаны, пояснил Борис Трофимов.
На выплаты алтайским пенсионерам, получающим небольшие пенсии, потребуется дополнительно 450 млн рублей. Добавку дадут 90,2 тыс неработающим пенсионерам Алтайского края. Всего на 1 января 2019 года в крае было 766,6 тыс пенсионеров.
Трофимов также ответил на вопрос, что за люди получают небольшую пенсию.
Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:
Это наши люди. И я категорически против делить людей на тех, кто много работал или мало работал. Человек формировал свои пенсионные права еще в советское время, не задумывался о стажевых и стоимостных характеристиках. Есть люди, которые много посвятили семье, у них недостаточно баллов. Словом, у каждого из них своя индивидуальная история формирования пенсионных прав.
Как задать вопрос специалисту ПФР?
- Горячая линия отделения ПФР по Алтайскому краю: (83852) 39−99−34.
- Единая федеральная консультационная служба ПФР 8 800 600 44 44.
- Единый многоканальный телефон для жителей Барнаула: 399−999.
- Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
- Онлайн- приемная на региональной странице сайта ПФР.
- Официальные группы отделения ПФР по Алтайскому краю в соцсетях.
- Мобильное приложение ПФР.