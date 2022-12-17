Кому стоит ограничить употребление кофе, рассказала врач

Несмотря на полезные свойства, есть категории людей, которым кофе пить нельзя или же стоит ограничить количество его употребления. Об этом агентству «Прайм» сообщает врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

В первую очередь ограничения в напитке касаются детей, беременных и кормящих женщин.

В рационе ребенка кофеин может появиться не ранее 12-летнего возраста и не более одной чашки в день.

Специалист предупреждает, беременным женщинам стоит быть внимательными при употреблении кофе, ведь большое его количество может негативно сказаться на плоде и вызвать повышенное сердцебиение.

При грудном вскармливании большое количество выпитого напитка может снизить всасывание железа в кишечнике у женщины и привести к анемии у ребенка.

Употребление кофе для здоровых взрослых считается нормальным в количестве 2−3 чашек в день.

Кофе ССО

Ароматный напиток может быть вреден и людям с аритмией и спровоцировать повышение давления. У людей старше 50 лет чрезмерное употребление более 4−5 чашек в день может повысить риск остеопороза.

Кофе также способен нарушить всасывание некоторых лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета.

Врач должен предупредить пациента, который принимает лекарства, что прием кофе нужно ограничить на 40−60 минут после выпитой таблетки.

При несоблюдении рекомендаций, лечение может оказаться не эффективным.

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