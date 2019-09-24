Кому в Алтайском крае положена досрочная пенсия

С января 2019 года в силу вступили изменения в пенсионном законодательстве. Среди них — новые основания для назначения страховой пенсии по старости. В алтайском отделении Пенсионного фонда напомнили, кому досрочно положены выплаты.

В Алтайском крае в 2019 году 92 жителям назначили страховую пенсию за длительный трудовой стаж ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Длительным стаж является, если он не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. В этом случае страховая пенсия по старости может назначаться на два года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет (соответственно женщинам и мужчинам).

В стаж входят периоды работы и иной деятельности на территории России, при условии, что за это время начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а также период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, например, больничный, рассказали в ПФР.

Так называемые «нестраховые» периоды (служба в армии, периоды ухода за детьми или нетрудоспособными) в этот стаж не засчитываются.

Ранее в ПФР объяснили при каких условиях могут уменьшить пенсию.