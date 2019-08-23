Как в Барнауле закрылась фабрика по производству карамели и ирисок

В краевой столице сразу после реконструкции закрылась единственная фабрика карамели и ирисок. Ее основатель Андрей Романовцев надеется возродить производство, но все же выставил объект на продажу за 60 млн рублей. Altapress.ru узнал, почему заглохло еще недавно перспективное производство конфет.

Краткое содержание

Вкусная идея и кризис в помощь

Андрей Романовцев приехал в Алтайский край из Казахстана в 1997 году. Он арендовал заброшенный кондитерский цех в Ребрихинском районе и одним из первых в Алтайском крае начал выпуск сахарного печенья, которое ранее нам возили с запада России. После успешного старта и продаж производством сахарного печенья стали заниматься многие оптово-торговые фирмы, например «Сдобри», «Шоколенд», «Сибирь-бисквит».

«Грянувший в 1998 году дефолт помог нам, потому что из магазинов исчез импортный товар. Ритейлерам нужна была продукция, и они готовы были работать по предоплате. Это давало оборотные средства для роста фабрики», — рассказывает Романовцев.

Уже в 2000 году он купил производственное помещение обанкротившегося завода в барнаульском поселке Восточном. Там разместил линию по производству сахарного печенья, карамели, а затем ириса. Со временем удалось добиться хорошего качества продукции, говорит предприниматель. Производство «разогналось» до 100 тонн в месяц в одну смену. Работали и в две, и в три смены. Всю прибыль вкладывали в расширение производства.

В 2003 году появилась своя торговая марка «ГлавКондитер» со слоганом «Русская карамель для друзей». Романовцев подчеркивает отличие его карамели от польской или европейской, которую выпускают без начинки или, в редких случаях, жевательную с желейной начинкой.

Андрей Романовцев. Дмитрий Лямзин.

Андрей Романовцев,

собственник фабрики:

Мы взяли курс на возрождение и развитие технологий по производству карамели, ириса и повидла, которые были разработаны в СССР. Мы добились «настоящего» вкуса, исправили недостатки: оболочка карамели стала мягче, а ирис не липнет к зубам. Все сделано без химических новшеств.

Китайское плечо

Фабрика представляла Алтайский край на выставках «Продэкспо» и World Food в Москве, неоднократно входила в золотой рейтинг экспортеров среди малого и среднего бизнеса в России и Алтайском крае. Поставляла продукцию на экспорт в Монголию, страны Средней Азии, заключила крупный контракт на поставку карамели в Китай.

И опять помог кризис: в 2014 году из-за падения рубля российская карамель обходилась китайцам дешевле.

«Экспорт хорош тем, что работа строится на предоплате. А это значит, что бизнес получает оборотные средства. Когда их недостаточно, работа начинает стопориться и в геометрической прогрессии растут убытки, — продолжает предприниматель. — Но как только в 2016 году рубль укрепился, мы стали проигрывать в долларовой себестоимости украинской и казахстанской карамели, и нам пришлось расторгнуть контракт с китайцами».

Но не в этом он видит главную причину, по которой пришлось остановить деятельность фабрики «ГлавКондитер»: «Мы готовы были работать. Накануне реконструировали производство, увеличив мощность линий до 250 тонн продукции в месяц в одну смену. А работать могли и в две смены».

Что-то пошло не так

Производство встало из-за дефицита оборотных средство. «Фабрика постоянно требует финансовых вливаний. Мы стремились автоматизировать работу линий. Для этого строили продуктопроводы, запускали дополнительные охлаждающие установки, закупали оборудование, учили сотрудников. На некоторые вакансии месяцами искали человека, который справился бы с задачей», — продолжает предприниматель.

Ириски. СС0

Деньги нужны не только на капитализацию производства, но и вывод нового продукта на рынок. «Сложно попасть в соотношение цена/качество, поэтому допускаются ошибки. А маркетинговые инструменты для разработки нового продукта, например фокус-группы, нам не по карману», — рассказывает Андрей Романовцев. Он не исключает, что экономия на маркетинге также не дала фабрике достичь устойчивости.

Предприятие развивалось в условиях, когда банки чаще отказывались кредитовать, чем давали деньги в долг. А если удавалось кредитоваться, то на короткий срок и в недостаточном объеме. Фабрику выставили на продажу, но в 2016 году для производства нашлись инвесторы.

Бизнес вновь сломался в 2019-м, когда они ушли из проекта, забрав с собой юрлицо «Фабрика». Именно оно участвовало в ряде громких судебных процессов, обязано выплатить 800 тыс. рублей штрафа «Рот Фронту» и «Красному Октябрю». Причина в том, что алтайский производитель незаконно использовал торговые марки «Золотой ключик» и «Карамель леденцовая барбарисовая».

Карамельная фабрика. Авито.

Залог есть — денег нет

Романовцев продолжает: «Даже имея хороший залог — здание фабрики и оборудование, я не могу взять кредит из-за слишком жесткой кредитно-денежной политики Центробанка».

Предприниматель уверен: если государство заинтересовано в развитии производств в стране, то оно должно меняться. «Кредит легко получить ритейлеру, потому что там все понятно: купил — продал. Также сейчас в более выгодных условиях сельхозпроизводители, которым доступны льготные программы. Производства же оказались в зоне риска», — сожалеет Романовцев.

Продаю или ищу инвестора

Оказавшись в очередном финансовом тупике, владелец фабрики выставил производство на продажу, разместив объявление на Avito. Здание, оборудование, рецептуры, свои ноу-хау, базу поставщиков и покупателей он оценил в 60 млн рублей. Однако покупатели пока не находятся, в том числе отказываются коллеги по рынку — производители конфет, халвы, карамели и другой кондитерской продукции. Причина: «Нам бы со своим производством справиться».

Также фабрика «ГлавКондитер» ищет инвесторов либо доступные кредитные средства. Сейчас идут переговоры о заключении контракта с ритейлерами, работающими с сетью «Светофор». Возможно, заработает линия по производству ириса, а пока на фабрике выпускают яблочное и абрикосовое повидло.

Карамельная фабрика. Авито.

Андрей Романовцев,

собственник фабрики: