Конструктивизм и кислород. С какой заботой в Барнауле построят Лесной квартал и прозрачный офисный центр

«Почему-то в культуре застройщиков в России сегодня не принято вести диалог», — говорят сотрудники компании «Мой Дом». Такой порядок девелопер решил исправить и на встрече с депутатами, журналистами и экоактивистами открыто рассказал о своих новых проектах в Барнауле. Что принципиально нового они дадут городу — в этом материале.

Зеленая «Вышка»

Новый проект бизнес-класса от девелопера «Мой Дом» появится на Горе. Это микрорайон «Вышка» из пяти девятиэтажных домов на 250 квартир. Его планируют построить рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес».

Первое, что бросается в глаза — нетипичная для барнаульских новостроек архитектура. Напоминает конструктивизм. Формы простые — проект эффектный. Белоснежные, будто высеченные из камня прямоугольники. К их фасадам свободно, в шахматном порядке примыкают неостекленные балконы. Они оживляют стену и играют со светом и тенью.

И в таком состоянии балконы должны остаться навсегда. Директор компании «Мой Дом» Павел Князев рассказал, что, возможно, такое соглашение они будут подписывать с покупателями — чтобы не было соблазна застеклить и нарушить эстетику здания. По той же причине вывести на стену кондиционер тоже не получится — для него установят специальные ниши на балконе.

Павел Князев. Фото: Виталий Барабаш.

Для шин и спортивного инвентаря в доме можно будет приобрести кладовую. А балкон лучше оборудовать под место для отдыха, считают в компании. Тем более, что с них есть на что смотреть: вокруг комплекса останется настоящий лес.

«Мой Дом» планирует не срубать сосны и оставить максимально много лиственных деревьев.

Это бесчеловечно приходить и все сносить, — уверен Павел Князев.

Паркинг — в овраг

Чтобы сохранить деревья проектировщики пошли на нестандартный шаг: они посадят подземный паркинг в овраг.

— Как правило их застройщики боятся и пытаются засыпать, — говорит архитектор Ермек Кулмухамедов. — Мы же его используем. Частично снимем грунт с оврага, выровняем — используем ту землю, что есть и не будем привозить-увозить. Так площадка останется чистой.

Ермек Кулмухамедов. Фото: Виталий Барабаш.

Также он заметил, что застройщику выгоднее не срубать деревья, чем садить новые.

— Хорошее благоустройство сделает проект привлекательнее и позволит продать его дороже, — объясняет архитектор. — Чтобы создать такую среду, нужно садить взрослые деревья — везти из немецкого питомника, где оно стоит 200 тыс. рублей. Их пилить просто невыгодно.

И все же сохранить абсолютно все деревья невозможно, поэтому принято решение об их пересадке в парки города. Например, управляющий «Изумрудным парком» Владислав Вакаев рассказал, что в его распоряжении есть специальная машина для пересадки. Правда, она подходит для растений не выше пяти метров.

— Если какой-нибудь застройщик купит машину для крупных деревьев, это будет очень здорово, — говорит он.

Владислав Вакаев. Фото: Виталий Барабаш.

Дома в проекте будто стоят на платформе. Это подземный гараж со стеклянным противовандальным фасадом. Вместо бетонной крыши — плодородный слой для лужайки в компактном дворе. Здания, кстати, встанут плотно, чтобы не расширять площадку и сохранить деревья.

Ермек Кулмухамедов говорит, что в этом случае он использовал европейский опыт.

— Такая плотность горизонтально посаженных невысоких домов лучше, чем когда застройщик ставит 24 этажа на голом поле, — объясняет он. — Маленькие дворы проще благоустроить, сделать уютнее и содержать.

В комплексе появятся не только стандартные планировки, но и необычные варианты: квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры и пентхаусы.

В проекте предусмотрен соседский центр — он вместе с управляющей компанией будет находиться в одном из пяти домов. Здесь можно будет поработать в коворкинге, позаниматься в небольшом фитнес-зале. Появится и помещение для частного детского сада, ресторана, магазина, бассейна.

Сдать все дома и благоустроить территорию «Мой Дом» планирует к концу 2024 года.

Владислав Вакаев похвалил девелопера за публичность и следование нескольким положительным трендам, в том числе, комплексной застройке, сохранению природного ландшафта.

Кислород в центре города

Одновременно с этим девелопер планирует возводить восьмиэтажный бизнес-центр О2 на Партизанской улице.

Это многофункциональный центр для различных услуг: от ретейла до офисных помещений. Кровля будет эксплуатируемой.

Здание своей прозрачностью будет напоминать аквариум: стеклянный незеркальный периметр покажет жизнь офиса. Собственная управляющая компания будет следить, чтобы фасад не закрыли рекламой. И это ее не последняя задача.

— Мы поможем офису не отвлекаться на рутину, — говорит директор по продажам компании «Мой Дом» Татьяна Кислова. — Помимо общепринятых функций управляющая компания займется доставкой еды, заказом такси, бухгалтерским сервисом, а также брокериджем. То есть самостоятельно подберем арендаторов для приобретенных инвесторами помещений, распределим прибыль и предоставим отчетность. Такой уровень сервиса в Барнауле впервые.

Татьяна Кислова. Фото: Виталий Барабаш.

Проект планируют завершить в максимально сжатые сроки. Бизнес-центр построят по технологии сухой сборки: произведут все необходимое на заводе и соберут здание, как конструктор.

Присутствующие одобрили выбор места для строительства. Владислав Вакаев поделился мыслью, что улица Партизанская могла бы стать полноценным деловым центром города, барнаульским «Сити».

— О2 может положить начало новому интересному тренду, — говорит он.

Круглый стол , посвященный современным трендам в градостроительстве Барнаула. Фото: Виталий Барабаш.

Повысить культуру

Павел Князев рассказал о нескольких принципах, которых компания будет придерживаться, возводя эти объекты.

Так, например, компания «Мой Дом» разрабатывала мастер-план территории, чтобы максимально удачнее встроить проектируемые здания в природно-архитектурный контекст.

Также компания намерена повышать культуру строительства. К примеру, для своих рабочих она оборудует современный строительный городок — никаких железных вагончиков.

— Строительная отрасль, как работодатель, со временем упала в глазах многих людей, — говорит Павел Князев. — Человеку, который ценит себя, не хочется идти на грязную стройку, где надо мерзнуть и рисковать жизнью, потому что не соблюдается техника безопасности. Если это менять, мы повысим привлекательности и для работников, и для покупателей, которые будут видеть отношение, а не завалившийся забор и старый кран.