Ковровые покрытия от Ковролин.ру

Напольное покрытие всегда должно отвечать всем требованиям безопасности и комфортности. В качестве одного из преимущественных и востребованных материалов выделяют ковровые покрытия в виде ковролина. Материал обладает доступной стоимостью и высокими эксплуатационными характеристиками. Для приобретения и монтажа качественного ковролина, важно выбрать надежных партнеров. На сайте компании КОВРОЛИН.РУ одноименного магазина ковровых покрытий можно выбрать идеальные варианты с доставкой и монтажом не только в Москве, но и Краснодаре, Санкт-Петербурге. Все изделия имеют определенное назначение, в том числе и виде грязезащитных покрытий. Можно заказать ковровое покрытие для дома, офиса, специальных залов и даже общественных мест.

Продукция компании

Среди ассортимента продукции ковролин для дома. Изготавливается из высококачественных материалов и может иметь разную длину ворса. Как правило, длина варьируется от 4 до 11 см. Подходит для укладки в спальне, детской и гостиной. Для любителей мягких ковровых покрытий компания предлагает материал с длинным ворсом до 15 см.

Ассортимент предлагает разнообразие коммерческого ковролина. Материал используется для отделки пола коммерческих организаций, таких как конференц-залы, рестораны, кинотеатры. Особенность в высоком показателе износостойкости. Цветовая гамма более чем широкая и предполагает возможность использовать для интерьера с любым дизайном.

Противопожарный ковролин. Материал внешне не отличается от других материалов в каталоге продукции. Однако состав имеет свойство не распространять огонь. Этот показатель характеризуется классом огнестойкости.

Ковровая плитка. Ассортимент напольного покрытия включает разнообразные цветовые не однотонные решения. Благодаря гармонично подобранной цветовой гамме полотно эффективно украшает как детские комнаты и спальни, так и кухонное пространство.

Ковры для обустройства залов с целью проведения занятий по гимнастике и соревнований. Специалисты компании готовы предложить большой выбор такого материала, который отличается высоким качеством и может быть разного размера. Гимнастический ковролин изготавливается из полиамида или полипропилена. Также ассортимент включает ковролин для занятий акробатикой и вольной борьбой.

Как отделать пол от КОВРОЛИН.РУ

Для того чтобы обеспечить грамотный монтаж коврового покрытия, специалисты компании предлагают вызвать замерщика. Он привезет с собой практически все образцы, которые имеются в магазине. Каждый вариант будет рассмотрен, подобран по цветовой гамме или предложена альтернатива в виде виниловых полов, ковровой плитки. Замерщик приезжает на объект бесплатно. Приезд в течение двух часов.

Для изучения ассортимента магазин открыл шоу-рум, находящийся в центре около метро. Имеется бесплатная парковка для клиентов. Доставка осуществляется в течении 24 часов после первого контакта со специалистом. Бренд проводит акции и выгодные распродажи.

ООО «КОВРОЛИН РУ». ОГРН: 1215000066335. Юридический адрес: 143025, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ул Овражная, стр. 47А.