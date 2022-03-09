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Красота с препятствиями. Какие бренды косметики и одежды уходят из России

Бренды одежды, косметики и бижутерии продолжают «уходить» из России. Рассказываем, какие компании ограничивают и прекращают работу в стране.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0
1 Одежда и обувь

Группа компаний Inditex, в которую входят бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius и Uterque, приостановила работу в России. Магазины закрылись в том числе и в Барнауле.

Кроме того, о перерыве объявила шведская компания Hennes&Mauritz, которой принадлежит H&M.

Также отменяют поставки:

  • Asos;
  • Nike;
  • Adidas (как пишет РИА Новости, сотрудники концерна продолжат получать зарплату);
  • Puma;
Zara.
Zara.
Из открытых источников.
  • Levi Strauss&Co;
  • Marks&Spencer.
2 «Тяжелый» люкс: кто еще ограничил работу в России

Кроме масс-маркета, деятельность в России ограничили:

  • Hermes;
  • Группа компаний Kering, в которую входят бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent;
  • Louis Vuitton;
  • Cartier;
  • Prada;
Сотрясение антресолей. Prada.
Сотрясение антресолей. Prada.
tsum.ru
  • Rolex;
  • Chanel.

Еще продажи приостановили Swarovski и PVH Corp (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein).

3 Косметика

ТАСС сообщает, что торговлю в России «замораживает» Estee Lauder.

Из-за политической обстановки с отечественного рынка ушла и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ», принадлежащая Sephora (эта сеть, в свою очередь, входит во французскую группу люксовых брендов LVMH).

Микияж. Косметика.
Микияж. Косметика.
ССО

О временном уходе, передает РБК, заявили в L’Oreal (бренды Garnier, Maybelline, Lancome, Vichy и другие).

Ввоз продукции в страну остановит и Unilever (бренды «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», Axe, Dove, Clear Men и Camay).

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