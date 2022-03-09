Красота с препятствиями. Какие бренды косметики и одежды уходят из России

Группа компаний Inditex, в которую входят бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius и Uterque, приостановила работу в России. Магазины закрылись в том числе и в Барнауле.
Кроме того, о перерыве объявила шведская компания Hennes&Mauritz, которой принадлежит H&M.
Также отменяют поставки:
- Asos;
- Nike;
- Adidas (как пишет РИА Новости, сотрудники концерна продолжат получать зарплату);
- Puma;
- Levi Strauss&Co;
- Marks&Spencer.
Кроме масс-маркета, деятельность в России ограничили:
- Hermes;
- Группа компаний Kering, в которую входят бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent;
- Louis Vuitton;
- Cartier;
- Prada;
- Rolex;
- Chanel.
Еще продажи приостановили Swarovski и PVH Corp (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein).
ТАСС сообщает, что торговлю в России «замораживает» Estee Lauder.
Из-за политической обстановки с отечественного рынка ушла и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ», принадлежащая Sephora (эта сеть, в свою очередь, входит во французскую группу люксовых брендов LVMH).
О временном уходе, передает РБК, заявили в L’Oreal (бренды Garnier, Maybelline, Lancome, Vichy и другие).
Ввоз продукции в страну остановит и Unilever (бренды «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», Axe, Dove, Clear Men и Camay).