Красота с препятствиями. Какие бренды косметики и одежды уходят из России

1 Одежда и обувь

Группа компаний Inditex, в которую входят бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius и Uterque, приостановила работу в России. Магазины закрылись в том числе и в Барнауле.

Кроме того, о перерыве объявила шведская компания Hennes&Mauritz, которой принадлежит H&M.

Также отменяют поставки:

Asos;

Nike;

Adidas ( как пишет РИА Новости, сотрудники концерна продолжат получать зарплату);

как пишет РИА Новости, сотрудники концерна продолжат получать зарплату); Puma;

Zara. Из открытых источников.